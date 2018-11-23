TÃ¼rkiye'nin kaÃ§ak maden gerÃ§eÄŸi: Ä°ÅŸsizlik kaÃ§ak ocaÄŸa itiyor

Son 5 yÄ±lda TTK'da ve Ã¶zel kÃ¶mÃ¼r iÅŸletmelerinde 54, kaÃ§ak ocaklarda ise 29 maden iÅŸÃ§isi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

21 KasÄ±m günü ruhsatsÄ±z maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada 3 maden iÅŸçisi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaÅŸanan iÅŸ cinayetiyle Türkiye'nin en büyük taÅŸkömürü havzasÄ± Zonguldak'taki kaçak maden ocaklarÄ± tekrar gündeme geldi.

Zonguldak'ta Maden ocaklarÄ±nda son 5 yÄ±lda göçük, patlama, zehirlenme nedeniyle yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerinde 83 maden iÅŸçisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 83 iÅŸçiden 29'u kaçak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan maden ocaklarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°ÅŸsizlik nedeniyle madenciler, iÅŸ kazalarÄ±na ve ölüm tehlikesine raÄŸmen iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinden yoksun ocaklarda günlük ortalama 100 liraya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Son 5 yÄ±lda TTK'da 14, ruhsatlÄ± özel kömür iÅŸletmelerinde 40, kaçak ocaklarda ise 29 maden iÅŸçisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kaçak ocaklarda 1992'den bu yana ise göçük, patlama, gaz zehirlenmesi ve diÄŸer iÅŸ kazalarÄ± sonucu toplam 142 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BU Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°NE ‘DUR’ DENÄ°LMELÄ°

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 madenciyle birlikte 2018 yÄ±lÄ±nda ölen 8 maden iÅŸçisinin hepsinin kaçak ocakta hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.

HayatÄ±nÄ± kaybeden tüm iÅŸçilerin kaçak ocaktan olmasÄ±nÄ±n bölgedeki iÅŸsizliÄŸin hangi boyutlara geldiÄŸini gözler önüne serdiÄŸini ifade eden Demirci, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ölen 8 iÅŸçinin tamamÄ±nÄ±n kaçak ocakta çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± bölgedeki iÅŸsizlik nedeniyle insanlarÄ±n ölümü göze alarak kaçak ocaklardan ekmek parasÄ± kazanma derdine düÅŸtüÄŸünü açÄ±kça gösteriyor. Önceki gün, özel sektör olarak bildiÄŸimiz ama sonradan ruhsatsÄ±z olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸimiz bir ocakta 3 kardeÅŸimizi, canÄ±mÄ±zÄ± topraÄŸa verdik. Zonguldak’Ä±n maalesef kaderi diyoruz ama bu artÄ±k kader olmaktan çÄ±ktÄ±. Biz bu tür iÅŸ cinayetlerine ‘dur’ denilmesini istiyoruz. Ä°nÅŸallah gencecik çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu tür maden kazalarÄ±nda ÅŸehit vermekten kurtuluruz diye ümit ediyoruz. Maalesef istihdam yaratacak bir yer yok. TTK’de istihdamÄ±n arttÄ±rÄ±lmamasÄ± Zonguldak’ta iÅŸsizliÄŸin artmasÄ±na neden oldu. Bunlar olmayÄ±nca gençler ya baÅŸka illere gidiyorlar ya da kaçak ocaklarda karÄ±n tokluÄŸuna, çocuklarÄ±nÄ±n geçimini saÄŸlamak için maalesef mecburiyetten kaçak ocaklarda çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.”

‘YA ÖLECEÄžÄ°Z, YA EMEKLÄ° OLACAÄžIZ’

Daha önce kaçak ocakta çalÄ±ÅŸan ÅŸimdi ise özel bir maden ÅŸirketinde vinç operatörü olarak görev yapan maden iÅŸçisi Cemil Genç de insanlarÄ±n iÅŸsizlik nedeniyle kaçak ocaklara girdiÄŸini söyledi. Genç “Madenci ya ölecek o madende ya da çocuklarÄ±na, ailesine bakacak. Ya öleceÄŸiz, ya emekli olacaÄŸÄ±z? Devlet buna çare bulsun.” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'Ä°Åž KAZASI DEÄžÄ°L, GÖZ GÖRE GÖRE CÄ°NAYETTÄ°R'

Zonguldak Demokrasi Platformu, Zonguldak Kilimli'deki ruhsatsÄ±z maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetine dair açÄ±klama yaptÄ±.

Platform adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan Maden Mühendisleri OdasÄ± Zonguldak Åžube BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KaymakçÄ±, “Göçük, grizu, yangÄ±n vs gibi yaÅŸanabilecek riskli durumlarÄ± ve can kayÄ±plarÄ±nÄ± önlemenin yegâne/biricik yolu; ancak mühendislik bilim ve tekniÄŸine uygun davranÄ±lmasÄ±, madencilik faaliyetlerinin iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan alÄ±nmasÄ± gereken güvenlik önlemlerinden taviz vermeden yürütülmesidir. Asgari ve olmazsa olmaz koÅŸulu budur. Devletin ilgili kurumlarÄ±nÄ±n da bu koÅŸullarÄ±n yerine getirilip getirilmediÄŸinin denetimini yapmasÄ±dÄ±r. Bunlar yerine getirilmeden madencilik faaliyeti yürütülemez. EÄŸer aksi olursa bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olayda olduÄŸu gibi daha çok canlarÄ±mÄ±zÄ± kaybederiz” dedi.

'KAÇAK ÜRETÄ°MÄ° ÖNLEMEK DEVLETÄ°N SORUMLULUÄžUNDA'

Kaçak ocaklarla karÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekenler konusunda önerileri defalarca dile getirdiklerini vurgulayan KaymakçÄ± “BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± kamuoyuyla bir kez daha paylaÅŸmakta fayda görüyoruz. BilindiÄŸi gibi kaçakçÄ±lÄ±k bir devletin yasalarÄ±na karÅŸÄ± gelerek yapÄ±lan ticarettir. Yani bir suçtur. DolayÄ±sÄ±yla yasal bir dayanaÄŸÄ± olmadan izinsiz olarak üretilen kömürün ülke içinde serbestçe satÄ±lmasÄ± veya satÄ±n alÄ±nmasÄ± da bu suça ortaklÄ±k etmektir. Kaçak üretimi önlemek de devletin ilgili birimlerinin görevleri arasÄ±ndadÄ±r. Kömür kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± hala bölgemizin en büyük sorunlarÄ±ndan birisi olmaya devam etmektedir. Ä°ÅŸsizlik nedeniyle insanlar her türlü denetimden, iÅŸ güvenliÄŸinden ve sosyal güvenceden yoksun 'kaçak ocaklar'da canlarÄ± pahasÄ±na çalÄ±ÅŸmakta ve buralarda meydana gelen kazalarda hayatlarÄ±nÄ± kaybetmekte ya da sakat kalmaktadÄ±rlar" ifadelerini kullandÄ±.

KaymakçÄ± devamÄ±nda eÄŸitim ve örgütlenmenin önemine vurgu yaptÄ± ve "Hiçbir madencilik bilgisi içermeyen, teknolojisi olmayan, kömürü, gazÄ±, tahkimatÄ±, havalandÄ±rmayÄ± bilmeyen, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸinden habersiz ve hiçbir teknik denetim olmadÄ±ÄŸÄ± için son derece ilkel koÅŸullarda sürdürülen çalÄ±ÅŸmalar sonucunda ise kazalarÄ±n olmamasÄ± mümkün deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla mayÄ±nlÄ± bir tarla olarak nitelendirilebilecek kaçak ocaklarda meydana gelen bu tür kazalar bir iÅŸ kazasÄ± olarak nitelendirilemez. Bunun adÄ± olsa olsa “göz göre cinayet”tir…” dedi.

Kaçak ocaklarÄ± kapatmanÄ±n kalÄ±cÄ± bir çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sürekli yenilerinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KaymakçÄ±; “Bu tür ocaklarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± ve adeta bir ölüm tüneli olan böyle yerlerde insanlarÄ± çalÄ±ÅŸmaya zorlayan nedenleri ortadan kaldÄ±rmalÄ±yÄ±z. Ana babalarÄ±n evlatlarÄ±nÄ±, çocuklarÄ±n yetim, kadÄ±nlarÄ±n eÅŸsiz kalmalarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± ve sorumluluÄŸunu yüreÄŸimizde hissetmeliyiz. Bu saÄŸlanÄ±ncaya kadar geçmiÅŸ yÄ±llarda defalarca dile getirdiÄŸimiz gibi kaçak ocaklarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±, iÅŸçilerin yasal olmayan ÅŸekilde buralarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve üretilen kömürün piyasada satÄ±labilmesinin önüne geçilmeli ve bu süreç mutlaka önlenmelidir” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

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