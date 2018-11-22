Ä°znik Roma Tiyatrosu Ã¼Ã§ katlÄ±ymÄ±ÅŸ

Ä°znik'teki Roma Tiyatrosu kazÄ±larÄ±nda MÃ– 6â€™ncÄ± yÃ¼zyÄ±la kadar inen Ion Kolonizasyonu dÃ¶nemine ait seramikler ve tiyatronun yeni bir katÄ± bulundu.

Bursa’nÄ±n Ä°znik ilçesinde, 2’nci yüzyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinen Roma Tiyatrosu kazÄ±larÄ±nda, MÖ 6’ncÄ± yüzyÄ±la kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulundu. KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, Ä°znik Roma Tiyatrosu kazÄ±larÄ±nda çok önemli sonuçlara ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Meriç, “Tarihi kayÄ±tlardan Roma Tiyatrosunun 2’nci yüzyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak bu dönem yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazÄ±larda MÖ 6’ncÄ± yüzyÄ±la kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulduk. Bu çok önemli. Yani tiyatro yapÄ±lmadan önce de burada yaÅŸamÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ oldu” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Bu kazÄ± döneminde tespit ettikleri diÄŸer önemli verinin ise tiyatronun kat yüksekliÄŸiyle ilgili olduÄŸunu anlatan Meriç, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

BÄ°R KATI DAHA ÇIKTI

“Temel kazÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda tiyatronun üçüncü katÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan payeleri bulduk. Bu payelerle tiyatronun bilindiÄŸi gibi 2 deÄŸil, 3 katlÄ± olduÄŸu keÅŸfedildi. Üçüncü katÄ± taÅŸÄ±yan 28 adet fil ayaÄŸÄ± temeline ulaÅŸtÄ±k. Tiyatronun önündeki sütunlu galerilerin de çok katlÄ± olduÄŸu tespit edildi. Tiyatro kazÄ±larÄ± büyük çapta bitme aÅŸamasÄ±na geldi. Önümüzdeki yÄ±l son kazÄ±lar bitecek ve restorasyon baÅŸlayacak. Tiyatro bize Ä°znik’in geniÅŸ çapta tarihçesini gösteriyor. Bu çok katmanlÄ± Ä°znik tarihini, tiyatroyu gezenler görmüÅŸ olacak.”

Meriç, 3 yÄ±lda tiyatro alanÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bin metreküp (bin 600 ton) toprak tasfiye edildiÄŸini, bir anlamda iÄŸneyle kuyu kazarak tarihe Ä±ÅŸÄ±k tuttuklarÄ±nÄ± ifade etti. (Bursa/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 13:42

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