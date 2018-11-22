MHP aday belirleme sÃ¼reci iÃ§in mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi

MHP, yerel seÃ§imlerde aday belirleme sÃ¼reci iÃ§in illerde soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tecek mÃ¼fettiÅŸler gÃ¶revlendirdi.

MHP'de aday adaylarÄ±nÄ±n partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için süreç baÅŸladÄ±. TeÅŸkilatlara ve referanslara aday adaylarÄ±nÄ± soran MHP, güvenlik soruÅŸturmasÄ± için de müfettiÅŸ görevlendirdi.

31 Mart 2019'daki yerel seçim için aday adaylÄ±ÄŸÄ± resmi baÅŸvurularÄ±nÄ± 15 KasÄ±m'da almaya baÅŸlayan MHP, bir yandan da adaylÄ±k için baÅŸvuran isimlerle ilgili inceleme yapÄ±yor.

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Semih YalçÄ±n, Feti YÄ±ldÄ±z ve Sadir Durmaz'dan oluÅŸan komisyon, partinin hukukçularÄ±ndan oluÅŸan 15 kiÅŸilik komisyonun katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan toplantÄ±larda aday adaylarÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Bir yandan komisyonlar öne çÄ±kan aday adaylarÄ±nÄ±n partinin kriterlerine uygunluÄŸunu belirlemek için teÅŸkilatlar ve referanslarla görüÅŸüyor, diÄŸer yandan Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin talimatÄ±yla FETÖ sÄ±zmalarÄ±nÄ±n önüne geçmek için ‘parti müfettiÅŸlerini’ illere gönderiyor.

Aday adaylarÄ±na, partinin kriterlerine uyumu konusunda yapÄ±lan inceleme ve çalÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendiren MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Bunu neye göre tespit ediyoruz? TeÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n temayülü bizim açÄ±mÄ±zdan son derece önemli. Tüm aday adaylarÄ±mÄ±z için güvenlik soruÅŸturmasÄ± yapacaÄŸÄ±z. Parti müfettiÅŸlerimizi, parti görevlilerimizi göndermek suretiyle alanda birtakÄ±m tespitler yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

Partide 15 hukukçudan oluÅŸan komisyonun aday adaylarÄ±nÄ±n soruÅŸturmalarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, durumlarÄ±nÄ± incelediÄŸini bildiren Durmaz, “GeçmiÅŸte tüm partiler gibi bizim partimize de malum terör örgütünün uzantÄ±larÄ± sÄ±zmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir partiyiz. Yeni sÄ±zmalara fÄ±rsat vermek istemiyoruz. Ä°nce eleyip sÄ±k dokuyoruz, özellikle kripto FETÖ'cüleri. O nedenle bir sÄ±zma ya da sorun olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyoruz” dedi. (AA)

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