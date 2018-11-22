Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gÃ¶nderme iÃ§eren kadÄ±na ÅŸiddet eleÅŸtirisi

Åžiddet sahnesi Ã§ekimlerinde Ahmet Kural'Ä±n 'VurmadÄ±m, itiÅŸ kakÄ±ÅŸ oldu' sÃ¶zÃ¼ne gÃ¶nderme yapÄ±ldÄ±, 'Dik duran kadÄ±nlara hepinizi alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z' denildi.

Dün yayÄ±nlanan Jet Sosyete dizisinin ‘kadÄ±na ÅŸiddet' sahnesinde SÄ±la'ya ÅŸiddet uygulayan Ahmet Kural'a gönderme yapÄ±ldÄ±.

Gülse Birsel'in senaristliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± dizinin bölümünde baÅŸka bir dizi çekimi canlandÄ±rÄ±ldÄ±. Gülse Birsel’in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Gizem karakteri rol gereÄŸi ÅŸiddete uÄŸradÄ±. Çekim sÄ±rasÄ±nda kendisine atÄ±lan tokata karÅŸÄ±lÄ±k veren Gizem’in tepkisi, geçtiÄŸimiz günlerde SÄ±la’ya ÅŸiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural’Ä± hatÄ±rlattÄ±.

‘Ä°TÄ°Åž KAKIÅž OLUNCA ÅžÄ°DDET OLMUYOR MU?’

Gizem, tokat atan oyuncuya tokatla karÅŸÄ±lÄ±k verdi, diÄŸer oyuncu "Bu kadÄ±n biraz ezik olduÄŸu için..." diyerek rol gereÄŸi tokat atmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Gizem ise, "Zaten ezik olduÄŸu için sadece tokat attÄ±m, yoksa benim kocam bana tokat atacak, ben onun aÄŸzÄ±nÄ± burnunu kÄ±rarÄ±m" dedi. Bunun üzerine dizideki yönetmen sahneyi ‘itiÅŸ kakÄ±ÅŸ’a çevirdi. Gizem karakteri ise, "Yani karÄ±ÅŸÄ±klÄ± itiÅŸ kakÄ±ÅŸ diyorsunuz yani, o zaman ÅŸiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum" ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Bu sözler SÄ±la'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ile gündeme oturan Ahmet Kural’Ä±n "VurmadÄ±m, itiÅŸ kakÄ±ÅŸ oldu" açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

‘DÜÅžMEYEN DÄ°K DURAN KADINLARA HEPÄ°NÄ°ZÄ° ALIÅžTIRACAÄžIZ’

Ä°tiÅŸme sahnesinde düÅŸmesi gereken Gizem karakteri bu defa "YÄ±kÄ±lmadÄ±m ayaktayÄ±m. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço deÄŸil psikopat diyoruz. Neden baÅŸrolleri böyle manyak manyak yazÄ±yorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayÄ±n düÅŸmem. DüÅŸmeyeceÄŸim hatta gidip bu adamÄ± polise ÅŸikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirin. DüÅŸmeyen dik duran kadÄ±nlara hepiniz teker teker alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z!" dedi.

Bu sahneler dizinin Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±ndan önce paylaÅŸÄ±ldÄ±, binlerce paylaÅŸÄ±m ve beÄŸeni topladÄ±. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± hem gün boyu hem de dizinin yayÄ±n saatlerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti net biçimde eleÅŸtiren ve mücadele aÅŸÄ±layan bu sahneyi konuÅŸtu.

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