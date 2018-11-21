115 â€˜hamile Ã§ocukâ€™ davasÄ±nda tanÄ±k dinlendi

Kanuni Sultan SÃ¼leyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde, 115 hamile Ã§ocuÄŸun gizlenmesi davasÄ±nda Sosyal Hizmetler UzmanÄ± tanÄ±k olarak dinlendi.

Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸlarÄ± 18’in altÄ±nda 115 çocuÄŸun hamile olduÄŸunun saptanmasÄ±na ve durumun adli birimlere bildirilmemesine iliÅŸkin BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± A.A. ve Sosyal Hizmet UzmanÄ± N.D’nin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, olayÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa bildiren Sosyal Hizmetler UzmanÄ± Ä°clal Nergiz, tanÄ±k olarak dinlendi.

115 çocuk hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olduÄŸunu tespit ederek durumu BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± A.A’ ya bildirdiÄŸini anlatan tanÄ±k Ä°clal Nergiz, “SanÄ±k A.A. ‘Bu iÅŸleri hallediyoruz, siz kendi iÅŸlerinize bakÄ±n’ dedi. 2 aylÄ±k yasal süre dolduÄŸu için cevap gelmediÄŸinden dolayÄ± ben de dilekçe yazarak düzenlemiÅŸ olduÄŸum tutanaÄŸa iliÅŸkin cevap verilmesini talep ettim. Ancak yazÄ±lar gelmedi. Eksikliklerin giderilmemesi üzerine ben de cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulundum” dedi. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 2. duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±klar katÄ±lmazken, taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Dava, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±na ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDE HAPÄ°S TALEBÄ°

HazÄ±rlanan iddianamede Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Sosyal Hizmetler Biriminden Sorumlu BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± A.A. ile Sosyal Hizmetler UzmanÄ± N.D. ‘ÅŸüpheli’ sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. N.D’nin yerine Sosyal Hizmetler UzmanÄ± Ä°clal Nergiz’in görevlendirildiÄŸi, Ä°clal Nergiz’in görev yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde kendisine gönderilen çocuk gebelerin önceden de sosyal hizmetler birimine gelmesine raÄŸmen haklarÄ±nda görüÅŸme raporu düzenlenmediÄŸini fark ettiÄŸi belirtiliyor.

Nergiz yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede 1 Ocak 2017 ve 24 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda çocuk gebe hakkÄ±nda görüÅŸme raporu düzenlenmediÄŸini ve yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit ettiÄŸi ifade edilen iddianamede Ä°clal Nergiz’in bu durumu tutanak tuttuÄŸu ve hastane yönetimine gönderdiÄŸi, bir suretini de Sosyal Hizmetler Biriminden Sorumlu BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸüpheli A.A’ya verdiÄŸi belirtiliyor. Ä°ddianamede, kendisine cevap verilmemesi üzerine Ä°clal Negiz’in BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± A.A’nÄ±n yanÄ±na gittiÄŸi, kendisine çocuk gebelerle ilgili herhangi bir belge ve bilgi verilmemesi üzerine suç duyurusunda bulunduÄŸu anlatÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede ÅŸüpheli A.A. ile N.D’nin “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan 7 ay 15 günden 3 yÄ±l 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. (Ä°stanbul/DHA)

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