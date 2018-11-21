Meslek liseliler vizyondan habersiz, geleceÄŸinden kaygÄ±lÄ±!

"Ziya SelÃ§ukâ€™un bu aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã¼zerine biz de Kayseriâ€™de meslek lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saatinde yanlarÄ±na gidiyoruz."

UÄŸur Can KARAKAYA

Kayseri

SÄ±navsÄ±z geçiÅŸ sisteminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte meslek liselilerin üniversiteye girme ÅŸanslarÄ± zaten azalmÄ±ÅŸtÄ±. Son açÄ±klanan eÄŸitim vizyonu ile birlikte 9. sÄ±nÄ±fta kültür derslerinin azaltÄ±lÄ±p yerine meslek derslerinin de gelmesi ile birlikte meslek lisesi öÄŸrencileri için üniversite tamamen hayal oluyor diyebiliriz. Ziya Selçuk’un bu açÄ±klamalarÄ± üzerine biz de Kayseri’de meslek lisesi öÄŸrencileri çÄ±kÄ±ÅŸ saatine yakÄ±n bir zaman olduÄŸu için okul önünde grup grup bekleyen liselilerin yanÄ±na gidiyoruz. BaÅŸlÄ±yoruz sohbete…

Muhabbet biraz ilerleyince yan taraftaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rÄ±yorlar. Soruyoruz “Son açÄ±klanan eÄŸitim vizyonu ile ilgili ne düÅŸünüyorsunuz?” Herkes birbirine bakÄ±yor sonra içerinden bir tanesi “Bizim bu vizyondan haberimiz yok” diyor ve ekliyor “Eminim ki hiçbir meslek liselinin de haberi yoktur bu vizyondan” diyor.

VÄ°ZYONU KONUÅžUNCA SESLER YÜKSELÄ°YOR!

Böyle olunca gelecekteki eÄŸitim vizyonunda maddeleri biz söylüyoruz. Bunun üzerine sesler biraz yükseliyor. BaÅŸlÄ±yorlar anlatmaya “Bundan önceki döner sermayeden gelen %15’lik gelirin bize bir faydasÄ± olmuyordu. Bu gelir ÅŸimdi %1’e düÅŸtüyse artÄ±k vay halimize” diyorlar. Devam ediyoruz sohbete bu sefer yeni vizyondaki 9. sÄ±nÄ±fta kültür derslerinin azaltÄ±lÄ±p meslek derslerinin 9. sÄ±nÄ±fta baÅŸlamasÄ± üzerine konuÅŸuyoruz. Meslek lisesi öÄŸrencileri bu sefer daha da sinirli bir ÅŸekilde “GeçmiÅŸ senelerde sÄ±navsÄ±z geçiÅŸ hakkÄ±mÄ±zÄ± elimizden aldÄ±lar, o zaman bu maddeyle de artÄ±k üniversite bizim için bir hayal” diye ekliyorlar. “Zaten görmediÄŸimiz kültür derslerinden üniversite sÄ±navÄ±na maruz kalÄ±yoruz, bu olacak iÅŸ deÄŸil.” diyorlar. Devam ediyorlar “Yani kÄ±sacasÄ± bize ‘BoÅŸ verin siz üniversiteyi, bu okulu bitirir bitirmez iÅŸçi olun’ diyorlar. ArtÄ±k ülkede iÅŸçilik yapÄ±lacak durum da kalmadÄ± her gün iÅŸçiler iÅŸsiz kalÄ±yor.” diye ekliyor.

“BÄ°ZDEN NE Ä°STERLER BÄ°LEMÄ°YORUZ!”

Sohbet boyunca sessiz bir ÅŸekilde dinleyen diÄŸer liseli arkadaÅŸ giriyor lafa “Esnek eÄŸitim geliyormuÅŸ biz zaten meslek liselerinde gayet esnek bir eÄŸitim görüyoruz. Ne tam anlamÄ±yla bir kültür dersi ne de tam anlamÄ±yla bir meslek dersi görüyoruz.” diyor. Bu sefer okulda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir olayla açÄ±klÄ±yorlar: “Geçen sene meslek dersinde 6 ay boyunca herkes kiÅŸi baÅŸÄ± bir çekiç yaptÄ±. 6 ay sonunda çekiçleri bitirdik ve hocalar bu çekiçleri bizden aldÄ±lar. Biz biraz zaman sonra yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çekiçleri istediÄŸimizde ise ‘KiÅŸi baÅŸÄ± herkes bir top A4 kâÄŸÄ±dÄ± getirirse çekiçleri veririz.’ dediler. Biz de ÅŸu an düÅŸüyoruz önceden %15’lik bir gelir vardÄ± meslek liselerinde, okullarda A4 kâÄŸÄ±dÄ± yoktu. Åžimdi bu gelir %1’e düÅŸürüldü artÄ±k bizden ne isterler bilemiyoruz.” diyor meslek lisesi öÄŸrencileri.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:27

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