Meslek liselerinde yeni eÄŸitim modeli patronlarÄ±n Ã§arkÄ±na Ã§ark katacak cinsten

BarÄ±ÅŸ TÄ°MUR

Kayseri

GeçtiÄŸimiz ay içerisinde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, gelecek dönemde eÄŸitimde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikleri kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±. “2023 EÄŸitim Vizyonu” adÄ± altÄ±nda açÄ±klanan belgede birçok köklü deÄŸiÅŸim bulunuyor. Temel deÄŸiÅŸiklerden birisi de meslek liseleri ile ilgili. Program ders saatlerinin azaltÄ±lmasÄ±ndan, bütçeden ayrÄ±lan ödeneÄŸin azaltÄ±lmasÄ±na kadar birçok deÄŸiÅŸikliÄŸi içeriyor.

ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N “ETÄ°, KEMÄ°ÄžÄ°” PATRONLARIN

Tasarruf adÄ± altÄ±nda en büyük kesinti Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesinden yapÄ±ldÄ±. OkullarÄ±n giderlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ise “hayÄ±rseverlerin” yapacaÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlara bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Büyük holdinglerin milyar dolarlÄ±k borçlarÄ±nÄ± silen iktidar, söz konusu iÅŸçinin emekçinin çocuÄŸu olunca “hayÄ±rseverlerden” medet umuyor! Ä°ÅŸ böyle olunca bizim de aklÄ±mÄ±za ÅŸöyle sorular geliyor: Devlet okul yapmayacak mÄ±? Okullarda toplanan aidatlar, vergiler nereye gidiyor? Meslek liseleri, patronlarÄ±n hiç harcama yapmadan, ücret bile ödemeden iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rarak zenginleÅŸme kaynaÄŸÄ±na çevriliyor, meslek liseliler “eÄŸitim” denilerek sömürülüyor. OkullarÄ± devlet iÅŸletiyor, öÄŸrencilerin eti kemiÄŸi patronlarÄ±n deniyor. Zaten bundan önceki zamanlarda da, staj adÄ± altÄ±nda ya yok paraya çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p ya da hiç ücret almadÄ±klarÄ± olmadÄ± mÄ±?

SÄ°GORTASIZ, GÜVENCESÄ°Z, DÜÅžÜK ÜCRETLE ÇALIÅžMA KOÅžULLARI DAYATILIYOR

SÄ±navsÄ±z geçiÅŸ hakkÄ±nÄ±n daha önceki dönemde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, meslek lisesinden mezun olup üniversite okumak isteyenler için çok zorlu bir dönemin baÅŸlamasÄ±na neden olmuÅŸtu. Çünkü okulda görülen temel dersler sÄ±navÄ± kazanmak için yeterli deÄŸildi. Åžimdi ise yeni programla atölye derslerinin saatleri daha da arttÄ±rÄ±lÄ±yor, temel dersler yok denilecek kadar aza indiriliyor. Yani kelimenin tam karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± temel dersler göstermelik oluyor. Kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetler yok denilecek kadar azdÄ±; artÄ±k bitirilecek diyebiliriz. Sonuç olarak sigortasÄ±z, güvencesiz, düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸma dayatÄ±lÄ±yor. Bu yeni düzenlemelerle daha fazla çocuk ve genç, sömürü koÅŸullarÄ±nÄ±n içine çekiliyor ve ucuz iÅŸ gücü haline getiriliyor.

ÇÖZÜM Ä°SE GENÇLÄ°ÄžÄ°N ÖRGÜTLÜ MÜCADELESÄ°NDE

Meselenin çözümüne iliÅŸkin ise söylenecek tek ÅŸey örgütlü mücadele. EÄŸitim politikalarÄ±ndaki her yÄ±l deÄŸiÅŸen sisteme adapte olmak zorunda bÄ±rakÄ±lan gençliÄŸin talepleri etrafÄ±nda bir araya gelmesinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil! Patronlara verilen teÅŸvikler, iÅŸçilerin-emekçilerin yoksulluk için boÄŸuÅŸmasÄ± derken, iÅŸçi ve emekçi çocuklarÄ± MEB’in patronlar ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± hamle ile sömürü çarkÄ±nÄ±n içine bir kez daha bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Meslek liseli öÄŸrenciler, kendi okullarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öznel sorunlar baÅŸta olmak üzere, yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikleri reddeden bir tutumda olmalÄ±dÄ±r. Kötü koÅŸullarda, düÅŸük ücrete, sendikasÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±, fabrikalarda kalifiye iÅŸçi olduÄŸunda, haklarÄ±nÄ± bilen ve örgütlü bir mücadele içinde olan gençler olarak kendi safÄ±nda yer almaktan baÅŸka çaresi yoktur.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:27

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