Neden imar ile barÄ±ÅŸÄ±yoruz?

Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencisi Fatih Ã‡akmak, imar barÄ±ÅŸÄ±na dair yazdÄ±.

Fatih ÇAKMAK

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi hazÄ±rlÄ±k öÄŸrencisiyim ve bu okuldaki ilk yÄ±lÄ±m. GeçtiÄŸimiz günlerde kulüp olarak Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± isimli bir panel düzenledik. Gündemi çok sÄ±k rahatsÄ±z etmesine raÄŸmen imar barÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi deÄŸildim. Buna raÄŸmen panele katÄ±lmaya karar verdim.

Panelde konuÅŸulanlar oldukça ilgi çekiciydi. Ä°stanbul’daki toplam konut sayÄ±sÄ± 1.5 milyon ve bunlardan sadece %30u ruhsatlÄ±. RuhsatlÄ± evlerden ise %15i tam anlamÄ±yla yasalara uygun, iskânlÄ±. Türkiye’deki genel durumun Ä°stanbul’dan aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r yanÄ± yok. Türkiye çapÄ±nda toplam 18milyon konut var. BunlarÄ±n %67si ise kaçak. Bu imar affÄ± yasasÄ±nÄ± önceki yÄ±llarda gerçekleÅŸen imar aflarÄ±ndan farklÄ± kÄ±lan yönü ise kapsama alanÄ±nÄ±n geniÅŸliÄŸi, sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n olmamasÄ±.

Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±ndaki af yasasÄ± bütün kaçak bina ve yapÄ±larÄ± ayrÄ±m yapmadan kapsama alanÄ±na alÄ±yor. Bu bize gösteriyor ki imar barÄ±ÅŸÄ± konusu aslÄ±nda halkÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸunu yakÄ±ndan ilgilendiriyor. EtkilediÄŸi insan sayÄ±sÄ± on milyonlarca. Etki alanÄ±nÄ±n büyüklüÄŸü ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman imar barÄ±ÅŸÄ± yasasÄ±nÄ±n çok büyük bir uÄŸraÅŸ ve özveriyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek en doÄŸal hakkÄ±mÄ±z. KonuÅŸmanÄ±n ilerleyen safhalarÄ±nda bu durumun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yorum ve bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k daha yaÅŸÄ±yorum. Yeni düzenlenen bir yasanÄ±n mevcut diÄŸer yasalarla çeliÅŸmesini kimse beklemez. Hem de yasanÄ±n etki sahasÄ± bu kadar geniÅŸken. Maalesef bu durum da beklenildiÄŸi gibi deÄŸil. Devlet bu politikasÄ±nÄ± mantÄ±klÄ± bir kefeye koymuÅŸ olmalÄ± diye düÅŸünürken konuÅŸmanÄ±n konusu imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ekonomik boyutuna geliyor. Ä°çinde bulunduÄŸumuz ekonomik kriz devleti, 2003-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda milli hasÄ±latÄ±n %5.5-6.5luk kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturan bu sektöre itmiÅŸtir. Bu yasanÄ±n tek amacÄ± ekonomik krizden kurtulma politikasÄ±dÄ±r. Devlet bu aftan yararlanmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli ücreti yapÄ±landÄ±rma yapmadan nakit olarak istemesi bu amacÄ±nÄ± destekler niteliktedir.

KÄ°MÄ°N BARIÅžI

KonuÅŸmacÄ±lar konuÅŸmalarÄ±nÄ± bitirip soru-cevap bölümüne geçtiÄŸimizde beni asÄ±l ÅŸaÅŸÄ±rtan ve aynÄ± zamanda oldukça mutlu eden bir olay yaÅŸandÄ±. Soru sormak için izin alan dinleyicilerden birisi iÅŸçi olduÄŸunu ve gecekonduda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kentsel dönüÅŸüm alanÄ± ilan edilen bölgede kendilerinin zorla baÅŸka alanlara taÅŸÄ±nmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, imar barÄ±ÅŸÄ±na baÅŸvurursa ne olacaÄŸÄ±nÄ± sordu. ArdÄ±ndan bir derneÄŸin 4-5 kiÅŸilik temsil heyeti bulunduklarÄ± bölge halkÄ±nÄ± temsilen sÄ±rasÄ±yla konuÅŸmaya baÅŸladÄ±. AynÄ± ÅŸekilde kentsel dönüÅŸüm alanlarÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n hangi yasalarla çözüleceÄŸini ve imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçek bir çözüm olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair tavsiye bekliyorlardÄ±. Bu sorulara panel katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n verdiÄŸi yanÄ±tlar imar barÄ±ÅŸÄ± sürecinin halktan ve yerel yönetimlerden kopuk bir ÅŸekilde, tek taraflÄ± yürütüldüÄŸü, bunun için de ÅŸu an hiçbir iÅŸleyiÅŸin tam olarak bilinmediÄŸi üzerine oldu. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± sürecinin bu kadar eksik ve hata ile devam ediyor olmasÄ±, panel katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan acil bir ekonomik kaynak yaratma aracÄ± olarak tarif edildi. Tüm bu sorular ve cevaplar imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n halk için deÄŸil ama krizden çÄ±kÄ±ÅŸ aracÄ± olarak düzenlendiÄŸi gerçeÄŸine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ± herkesi. Bu etkinliÄŸin üniversite sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan çÄ±kÄ±p halkÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinliÄŸe dönüÅŸmesi beni çok mutlu etti. Üniversitelerimiz kendi içine dönük olmamalÄ±. Halk ile bütünleÅŸmeli ve onlara da hitap edebilmeli. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m panel bu düÅŸüncelerim ile örtüÅŸen çok güzel bir örnek oldu.

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