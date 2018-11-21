Åžiddete karÅŸÄ± bizim de diyeceklerimiz var!

Hacettepe Ãœniversitesi KadÄ±n Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu, dÃ¼zenleyecekleri 25 KasÄ±m DÃ¼nya KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetle MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸini anlattÄ±.

Hacettepe Üniveristesi KadÄ±n ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu

Ankara

Hacettepe Üniversitesi KadÄ±n ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu olarak 25 KasÄ±m Dünya KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü ile ilgili düzenleyeceÄŸimiz etkinlik için topluluk olarak yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma dönemine girdik. EtkinliÄŸimizde baÅŸta kampüs içerisinde olmak üzere genç kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet türlerini, bunlarÄ±n kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na, psikolojilerine, sosyal hayatlarÄ±na etkilerini ve ÅŸiddetle mücadele yöntemlerini konuÅŸacaÄŸÄ±z, beraber hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu etkinlikte yine birlikte bir çözüm yolu arayacaÄŸÄ±z.

ÅžÄ°DDETE KARÅžI BÄ°RLÄ°KTE OLMAK

Etkinlik yapma kararÄ±nÄ± birkaç hafta öncesinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir toplantÄ±da almÄ±ÅŸtÄ±k. Herkesin aklÄ±nda birden fazla öneri vardÄ±. Kimisi öncelikli olarak flört ÅŸiddetini konuÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini söylüyor, kimisi medyanÄ±n diline yerleÅŸmiÅŸ ve ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±ran haber ve dizileri inceleyelim önerisini sunuyor, kimisi üniversiteli kadÄ±nlarÄ±n semtlerdeki ÅŸiddet gören kadÄ±nlarla bir araya geleceÄŸi bir etkinlik olsun istiyordu. KÄ±sacasÄ± siyasetteki kadÄ±na yönelik ÅŸiddetten tutalÄ±m, akademideki eÅŸitsizlik ve psikolojik ÅŸiddete kadar herkes ÅŸiddetin her haline uygun bir etkinlik önerisinde bulundu. Bu tablo aslÄ±nda ÅŸiddetin, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her alanda birçok farklÄ± çeÅŸidiyle karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir göstergesi durumunda.

PEKÄ° NEDEN BÖYLE BÄ°R ETKÄ°NLÄ°K YAPACAÄžIZ?

Bu soruya arkadaÅŸÄ±mÄ±z Buse, “ ‘ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu zalim ve yoz sistemde yetiÅŸmesine izin vermeyeceÄŸiz. Bu sisteme karÅŸÄ± savaÅŸmak zorundayÄ±z. Ben kendi adÄ±ma her ÅŸeyimi vermeye hazÄ±rÄ±m. Gerekirse hayatÄ±mÄ± da’ diyen bir kadÄ±nÄ±n ve kardeÅŸlerinin vahÅŸice öldürülüÅŸü ile ortaya çÄ±kan bugünde Mercedes Mirabel’in bahsettiÄŸi sisteme karÅŸÄ± hepimiz savaÅŸmak zorundayÄ±z. Artan ÅŸiddete karÅŸÄ± birlikte bir ÅŸeyler yapmamÄ±z, sisteme karÅŸÄ± savaÅŸmamÄ±z hayatÄ±mÄ±z ve özgürlüÄŸümüz için çok önemli.” diyerek etkinliÄŸin ona göre önemini anlatÄ±yor ve bu mücadelede olmasÄ± ve bunun için bir ÅŸeyler yapÄ±yor olmasÄ±nÄ±n kendisini güçlü ve iyi hissettirdiÄŸini söylüyor.

Rümeysa da “Böyle günlerde daha çok çalÄ±ÅŸma yaparak, üniversitelerden baÅŸlayarak -medyayÄ± da bu yolda kullanmak önemli- söylemek istediÄŸimiz ÅŸeyleri daha yüksek sesle söylemeliyiz. Üniversiteli genç bir kadÄ±n olarak en çok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durum cinsiyetçi söylemler olabilir. ArkadaÅŸ çevresinde de, farkÄ±nda olunmadan yapÄ±lsa bile, böyle söylemlere maruz kalÄ±yoruz. Bu sorunun çözümünün de insanlara, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bunu anlatmak olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bunun bir adÄ±mÄ± olarak okulda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yapacaÄŸÄ±mÄ±z etkinliklerin de önemli olduÄŸunu ve birilerini etkileyebileceÄŸini düÅŸünüyorum.” diye düÅŸüncelerini bizimle paylaÅŸÄ±yor.

Son olarak aynÄ± soruyu yönelttiÄŸimiz Sevim Nur da bu duruma “Ataerkil toplumda yaÅŸamak zorunda olan her kadÄ±n gibi kendimi bir birey olarak ortaya koyabileceÄŸimi göstermek ve insanlara bir ÅŸeyleri fark ettirme amacÄ±yla elimden geleni yapabilmeyi istediÄŸim için bu etkinliÄŸin bir parçasÄ± olmaktan mutluyum. KadÄ±nlarÄ±n toplumdaki yeri, anne olarak, iÅŸ kadÄ±nÄ± olarak, genç bir kadÄ±n olarak her zaman kesin çizgilerle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmakta. YapabileceÄŸimiz ve yapamayacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler toplumun kararÄ±na bÄ±rakÄ±lmakta. Kurulu bu düzende bir delik açÄ±p en azÄ±ndan bir kesim insanda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturabilmeyi çok isterim.” cevabÄ±nÄ± veriyor ve ÅŸiddete karÅŸÄ± durmanÄ±n bunun için dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunu ekliyor.

ÖNEMÄ°N FARKINDA OLMAK

KÄ±sacasÄ± ÅŸiddetin bu kadar hayatÄ±mÄ±za yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar, iÅŸ kaygÄ±sÄ±, eÅŸitsizlik gibi diÄŸer birçok durumla birlikte boyutunun ve yakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde buna karÅŸÄ± bir söz söylemenin, buradan mücadeleyi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmenin öneminin farkÄ±ndayÄ±z. HÜKÇAT olarak da üniversiteli tüm kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddetin her türlüsüne karÅŸÄ± beraber mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

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