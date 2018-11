Åžiddete karÅŸÄ± bizim de diyeceklerimiz var!

Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, düzenleyecekleri 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliğini anlattı.

Hacettepe Üniveristesi Kadın Çalışmaları Topluluğu

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili düzenleyeceğimiz etkinlik için topluluk olarak yoğun bir çalışma dönemine girdik. Etkinliğimizde başta kampüs içerisinde olmak üzere genç kadınların yaşadığı şiddet türlerini, bunların kadınların yaşamlarına, psikolojilerine, sosyal hayatlarına etkilerini ve şiddetle mücadele yöntemlerini konuşacağız, beraber hazırlandığımız bu etkinlikte yine birlikte bir çözüm yolu arayacağız.

ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTE OLMAK

Etkinlik yapma kararını birkaç hafta öncesinde yaptığımız bir toplantıda almıştık. Herkesin aklında birden fazla öneri vardı. Kimisi öncelikli olarak flört şiddetini konuşmamız gerektiğini söylüyor, kimisi medyanın diline yerleşmiş ve şiddeti meşrulaştıran haber ve dizileri inceleyelim önerisini sunuyor, kimisi üniversiteli kadınların semtlerdeki şiddet gören kadınlarla bir araya geleceği bir etkinlik olsun istiyordu. Kısacası siyasetteki kadına yönelik şiddetten tutalım, akademideki eşitsizlik ve psikolojik şiddete kadar herkes şiddetin her haline uygun bir etkinlik önerisinde bulundu. Bu tablo aslında şiddetin, kadınların yaşadığı her alanda birçok farklı çeşidiyle karşısına çıktığının bir göstergesi durumunda.

PEKİ NEDEN BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPACAĞIZ?

Bu soruya arkadaşımız Buse, “ ‘Çocuklarımızın bu zalim ve yoz sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım. Gerekirse hayatımı da’ diyen bir kadının ve kardeşlerinin vahşice öldürülüşü ile ortaya çıkan bugünde Mercedes Mirabel’in bahsettiği sisteme karşı hepimiz savaşmak zorundayız. Artan şiddete karşı birlikte bir şeyler yapmamız, sisteme karşı savaşmamız hayatımız ve özgürlüğümüz için çok önemli.” diyerek etkinliğin ona göre önemini anlatıyor ve bu mücadelede olması ve bunun için bir şeyler yapıyor olmasının kendisini güçlü ve iyi hissettirdiğini söylüyor.

Rümeysa da “Böyle günlerde daha çok çalışma yaparak, üniversitelerden başlayarak -medyayı da bu yolda kullanmak önemli- söylemek istediğimiz şeyleri daha yüksek sesle söylemeliyiz. Üniversiteli genç bir kadın olarak en çok yaşadığımız durum cinsiyetçi söylemler olabilir. Arkadaş çevresinde de, farkında olunmadan yapılsa bile, böyle söylemlere maruz kalıyoruz. Bu sorunun çözümünün de insanlara, arkadaşlarımıza bunu anlatmak olduğunu düşünüyorum. Bunun bir adımı olarak okulda yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerin de önemli olduğunu ve birilerini etkileyebileceğini düşünüyorum.” diye düşüncelerini bizimle paylaşıyor.

Son olarak aynı soruyu yönelttiğimiz Sevim Nur da bu duruma “Ataerkil toplumda yaşamak zorunda olan her kadın gibi kendimi bir birey olarak ortaya koyabileceğimi göstermek ve insanlara bir şeyleri fark ettirme amacıyla elimden geleni yapabilmeyi istediğim için bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluyum. Kadınların toplumdaki yeri, anne olarak, iş kadını olarak, genç bir kadın olarak her zaman kesin çizgilerle sınırlandırılmakta. Yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler toplumun kararına bırakılmakta. Kurulu bu düzende bir delik açıp en azından bir kesim insanda farkındalık oluşturabilmeyi çok isterim.” cevabını veriyor ve şiddete karşı durmanın bunun için dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ekliyor.

ÖNEMİN FARKINDA OLMAK

Kısacası şiddetin bu kadar hayatımıza yayıldığı, meşrulaştırılmaya çalışıldığı, ekonomik sıkıntılar, iş kaygısı, eşitsizlik gibi diğer birçok durumla birlikte boyutunun ve yakıcılığının arttığı bir dönemde buna karşı bir söz söylemenin, buradan mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmenin öneminin farkındayız. HÜKÇAT olarak da üniversiteli tüm kadınları şiddetin her türlüsüne karşı beraber mücadele etmeye çağırıyoruz.

