TÃ¼rkiyeâ€™de yÄ±llÄ±k sigara tÃ¼ketimi, yeniden 105 milyarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±!

TÃ¼rkiyeâ€™de sigara kullanÄ±m oranÄ±, son 5 yÄ±lda artarak yÃ¼zde 26â€™ya ulaÅŸtÄ±. 15 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 14.5 milyon kiÅŸi sigara kullanÄ±yor.

KiÅŸi baÅŸÄ± yÄ±llÄ±k 88 paket sigara tüketimiyle Avrupa’da 13. sÄ±rada yer alan Türkiye’de, yÄ±llÄ±k sigara tüketim miktarÄ± 100 milyar adedi aÅŸtÄ±.

Türkiye’deki sigara tüketimine dikkat çekmek amacÄ±yla, BültenGönder.in servisi tarafÄ±ndan farklÄ± araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±ndan derlenen verilere göre; 2003 yÄ±lÄ±nda yüzde 32 olan sigara kullanÄ±m oranÄ±; 2012’de yüzde 23’lere kadar gerilemiÅŸken, son 5 yÄ±lda yeniden artÄ±ÅŸa geçerek yüzde 26’ya ulaÅŸtÄ±.

190 BÄ°N ÇOCUK SÄ°GARA Ä°ÇÄ°YOR

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü ve Dünya AkciÄŸer VakfÄ±’nÄ±n katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanan Tütün AtlasÄ±, her yÄ±l 65 binden fazla insanÄ±n tütün ürünleri nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ülkemizde, 10-14 yaÅŸ arasÄ±nda 190 bin çocuÄŸun sigara içtiÄŸini ortaya koyuyor.

BültenGönder.in’in incelediÄŸi Tütün AtlasÄ± verilerine göre, Türkiye’de 15 yaÅŸ üstü erkeklerin yüzde 39.5’i, kadÄ±nlarÄ±n ise yüzde 12.4’ü sigara kullanÄ±yor.

‘HER 4 ERKEKTEN BÄ°R SÄ°GARADAN ÖLÜYOR’ Ä°DDÄ°ASI

Erkeklerde ölümlerin yüzde 26’sÄ±, kadÄ±nlarda ise yüzde 7.5’i sigara kullanÄ±mÄ±ndan kaynaklÄ± hastalÄ±klar nedeniyle gerçekleÅŸiyor.

Bir kiÅŸinin yÄ±lda ortalama 1.771 adet sigara içtiÄŸi Türkiye, Avrupa’da en çok sigara tüketen 13. ülke konumunda.

2011 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda 91.2 milyar adede kadar gerileyen yÄ±llÄ±k sigara tüketim miktarÄ± yeniden 105.7 milyara ulaÅŸtÄ±.

Sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n gerilemesinde, 2003 yÄ±lÄ±nda imzalanan Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü Tütün Kontrolü Çerçevesi SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda “dumansÄ±z hava sahasÄ±” ile ilgili politikalarÄ±n hayata geçirilmesi etkili olmuÅŸtu.

TÄ°RYAKÄ° BÄ°R YILDA 880 LÄ°RA HARCIYOR

YÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ± 88 paket sigara tüketilen Türkiye’de ortalama 880 lira yalnÄ±zca sigaraya harcanÄ±yor.

Sigara maddi ve bedeni zararlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra doÄŸaya da ciddi zararlar veriyor. Türkiye’de her yÄ±l 50 bin ton izmarit doÄŸaya karÄ±ÅŸÄ±yor ve bir izmarit ancak 5 yÄ±lda çözünebiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net