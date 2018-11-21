Son ÅŸampiyon VakÄ±fBank, Åžampiyonlar Ligi sahnesine Ã§Ä±kÄ±yor

Avrupa'da 44 maÃ§tÄ±r yenilmeyen, son ÅŸampiyon VakÄ±fbank, Åžampiyonlar Ligi'nde yarÄ±n Allianz MTV Stuttgartâ€™la karÅŸÄ±laÅŸacak.

VakÄ±fbank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV Åžampiyonlar Ligi A Grubu’nda yarÄ±n Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’Ä± konuk edecek. VakÄ±fBank Spor SarayÄ±’nda oyanacak maç saat 19.00’da baÅŸlayacak.

SarÄ±-siyahlÄ± ekip Avrupa’nÄ±n kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan, üst üste 2, toplamda da 4 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan VakÄ±fBank, Allianz MTV Stuttgart'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Bulgaristan'dan Maritza Plovdiv ve Fransa'nÄ±n Beziers takÄ±mlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± gruptaki ilk maçÄ±nÄ± oynayacak.

Kulüplerin dörderli 5 grupta deplasmanlÄ± lig usulüne göre karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi gruplarda ilk sÄ±rayÄ± alan 5 takÄ±m ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

AVRUPA’DA 2 SEZONDUR NAMAÄžLUP

VakÄ±fBank, Avrupa'da 22 maçtÄ±r maÄŸlup olmuyor. Son iki sezonda oynadÄ±ÄŸÄ± 22 maçÄ± da kazanan sarÄ±-siyahlÄ±lar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Åžampiyonlar Ligi finalinde Ä°talya'nÄ±n Pomi Casalmaggiore takÄ±mÄ±na yenilmiÅŸti.

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ayrÄ±ca CEV Åžampiyonlar Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± son 34 maçÄ±n 33'ünü kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

‘DÖRT GÖZLE ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°’NÄ° BEKLÄ°YORUZ’

VakÄ±fBank BaÅŸantrenörü Giovanni Guidetti, Almanya ekibinin disiplinli bir takÄ±m olduÄŸunu belirterek, maçÄ±n kendileri açÄ±sÄ±ndan kolay geçmeyeceÄŸini kaydetti.

TakÄ±m olarak çok iyi durumda olduklarÄ±nÄ± aktaran Ä°talyan teknik direktör, “Åžampiyonlar Ligi’nde ilk maçÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yoruz. Bu sezon yine Åžampiyonlar Ligi için çok heyecanlÄ±yÄ±z. TakÄ±m olarak çok iyi durumdayÄ±z ve son iki maçtaki geliÅŸimimizi açÄ±kçasÄ± beÄŸeniyorum. Her maç oyun olarak daha ileriye gidiyoruz ve adÄ±m adÄ±m geliÅŸim gösteriyoruz. Rakibimiz bu grupta mücadele etmek için iyi iÅŸler baÅŸardÄ±. Karakterli ve savaÅŸçÄ± ruha sahip bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ±z. Alman ekipleri disiplinli bir yapÄ±ya sahip, blok ve defansta çok iyiler. Bizim için kolay bir maç olmayacak” ifadelerini kullandÄ±.

Kaptan Melis Gürkaynak ise Allianz MTV Stuttgart’Ä±n zorlu bir elemeyi geçerek gruplara geldiÄŸini vurgulayarak, “Bu sezon Åžampiyonlar Ligi'ne üst üste iki kez ÅŸampiyon olarak baÅŸlÄ±yor olmak bizim için büyük bir gurur. Oldukça mücadeleci bir takÄ±mla oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. UmarÄ±m bu maçla iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapabiliriz” dedi. (Ä°stanbul/AA)

www.evrensel.net