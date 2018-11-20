Hatay'da iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼ devrildi: 12 yaralÄ±

FotoÄŸraf: AA

Hatay'da iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼ devrildi: 12 yaralÄ±

    • 20 KasÄ±m 2018 23:04

    Hatay'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Hatay'da tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Hasan Berber yönetimindeki minibüs, Antakya-AltÄ±nözü kara yolu Enek Mahallesi mevkisinde ÅŸarampole devrildi.

    Kazada sürücü ile 11 tarÄ±m iÅŸçisi yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar, Hatay Devlet Hastanesi ve AltÄ±nözü Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

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