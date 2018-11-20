ï»¿
FotoÄŸraf: AA
Hatay'da iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼ devrildi: 12 yaralÄ±
20 KasÄ±m 2018 23:04
Hatay'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 12 kiÅŸi yaralandÄ±.
Hatay'da tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kiÅŸi yaralandÄ±.
Hasan Berber yönetimindeki minibüs, Antakya-AltÄ±nözü kara yolu Enek Mahallesi mevkisinde ÅŸarampole devrildi.
Kazada sürücü ile 11 tarÄ±m iÅŸçisi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, Hatay Devlet Hastanesi ve AltÄ±nözü Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)
www.evrensel.net