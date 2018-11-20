BilgisayarÄ±nda Ã§ocuk pornosu Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tamirciye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisayarÄ±nda Ã§ocuk pornosu bulunan Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilçesinde tamirciye götürdüÄŸü dizüstü bilgisayarÄ±nda çocuk pornosu bulunan öÄŸretmen S.B. (54) gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AçÄ±ÄŸa alÄ±nan S.B. hakkÄ±nda Milas Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Milas ilçesindeki KazÄ±klÄ± Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarÄ±m öÄŸretmeni olan S.B., arÄ±zalanan dizüstü bilgisayarÄ±nÄ± tamire götürdü. Ä°ÅŸyeri çalÄ±ÅŸanlarÄ±, tamir sÄ±rasÄ±nda bilgisayarÄ±n sabit diskinde çocuk pornosu görüntüleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar, polise haber verdi. Ä°hbar üzerine iÅŸyerine sevk edilen polis ekipleri, bilgisayara el koydu, öÄŸretmen S.B.'yi gözaltÄ±na aldÄ±.

Milas Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da açÄ±ÄŸa alÄ±nan S.B., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

Birçok okulda sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni olarak çalÄ±ÅŸan S.B.'nin 2011 yÄ±lÄ±nda branÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi ile KazÄ±klÄ± Ortaokulu'na teknoloji ve tasarÄ±m öÄŸretmeni olarak atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (MuÄŸla/DHA)

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