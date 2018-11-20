Konyaâ€™da Ã§ocuklara istismarda bulunan ÅŸeyh hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Konyaâ€™da 5 Ã§ocuÄŸa istismarda bulunan tarikat ÅŸeyhinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Konya'da 5 çocuÄŸa istismarda bulunan tarikat ÅŸeyhi S.I.'nÄ±n (65), yargÄ±lanmasÄ±na devam edilirken, T.M. (19) adlÄ± genç, tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n kendisini de istismar ettiÄŸini belirterek ÅŸikayetçi oldu. T.M., S.I.'nÄ±n taciz edeceÄŸi kiÅŸileri zikir sÄ±rasÄ±nda seçtiÄŸini söyledi.

BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi'ne bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda ÅŸikayette bulunan bir kiÅŸi, sohbetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kendisini 'sözde halife' diye tanÄ±tan ÅŸeyhin, erkeklere cinsel istismarda bulunduÄŸunu ileri sürdü. Bunun üzerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan S.I., 2008 ve 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 17- 22 yaÅŸlarÄ±ndaki 5 erkeÄŸe cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. 70 yÄ±la kadar hapsi istenen S.I.'nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

BazÄ± maÄŸdurlara birden fazla cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla sanÄ±k hakkÄ±nda talep edilen cezanÄ±n da suç oranÄ±na göre artÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilirken, Konya'da T.M. adlÄ± genç, polis merkezine giderek S.I.'nÄ±n kendisine de istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ÅŸikayetçi oldu. T.M.'nin ÅŸikayeti de aynÄ± dosyayla birleÅŸti.

'ARKADAÅžIMA DA Ä°STÄ°SMARDA BULUNDU'

17 yaÅŸÄ±ndayken sohbetlere gitmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten T.M., bu sÄ±rada ÅŸeyh S.I.'nÄ±n kendisine cinsel istismarda bulunduÄŸunu ileri sürdü. S.I.'nÄ±n kendisini iÅŸ yerine de çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten T.M., sanÄ±ÄŸÄ±n birlikte gittiÄŸi arkadaÅŸÄ±na da istismarda bulunduÄŸunu söyledi.

'AÄ°LEME SÖYLEYEMEDÄ°M'

Ailesinin sohbetlere gitmesini istemediÄŸini, sanÄ±kla ilgili çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan ÅŸikayetçi olduÄŸunu belirten T.M., “AÄŸustos ayÄ±nda haberler çÄ±kÄ±nca aileme bir ÅŸey diyemedim. Haberlerde görünce kendime güvenim geldi ve ÅŸikayetçi oldum. Ä°ÅŸ yerinin üst katÄ±nda bunun küçük bir odasÄ±. O oda gizli ve perdeli, her ÅŸeyini orada yapardÄ±. Ben korkup gitmedim” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 15:42

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