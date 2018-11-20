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ALES temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
18 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ile cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
Akademik Personel ve Lisansüstü EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2018-ALES/3) sonbahar dönemi temel soru kitapçÄ±ÄŸÄ± ile cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 KasÄ±m'da uygulanan 2018-ALES/3 sonbahar dönemi temel soru kitapçÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nava baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nav sorularÄ±nÄ± inceleyebilmeleri amacÄ±yla ÖSYM'nin Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi üzerinden eriÅŸime açÄ±ldÄ±.
SÄ±nava baÅŸvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile sorularÄ±n tamamÄ±na ulaÅŸabilecek.
AçÄ±klamada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÄ±nda eser niteliÄŸinde ve telif haklarÄ±nÄ±n ÖSYM'ye ait olduÄŸu belirtilen sorularÄ±n yazÄ±lÄ± izin olmadan çoÄŸaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, daÄŸÄ±tÄ±lamayacaÄŸÄ± ve yayÄ±mlanamayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. (AA)