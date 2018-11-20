Çocuk Hakları Günü’nde 9 yaşındaki Emek Deniz’den mektup: Korkuyorum

Emek Deniz ÖZEL

Ben 9 yaşında 4. sınıfa giden bir kız çocuğuyum. Şimdi sizlere çocuk haklarından bahsedeceğim. Çocuklar bedensel ve ruhsal olarak güvence altına alınmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle 20 Kasım 1989’da çocuk hakları sözleşmesi imzalanmıştır. Her çocuk 18 yaşına kadar çocuktur ve bu süreç içerisinde çocuk haklarından yararlanabilirler. Çocuk haklarından yararlandıkları süreç geçtikten sonra da insan haklarından yararlanırlar. Neyse çok uzatmadan çocuk olarak haklarımıza geçelim.

Çocuk hakları sözleşmesindeki haklarımız şunlardır:

*Yaşama hakkı.

Yaşama hakkı çocukların en temel hakkıdır.Ve asla vazgeçilmez bir haktır.

*Sevgi ve ilgi görme hakkı.

Her çocuk ailesi ya da başkaları tarafından sevgi ve ilgi görme hakkına sahiptir.

*Dengeli ve düzenli beslenme hakkı.

Her çocuğun olabildiğince dengeli ve düzenli beslenebilme hakkı vardır.

*Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı.

Çocukları ilgilendiren meselelerde çocukların düşüncelerini de göz önünde bulundurmak gerekir, fikirleri sorulmalı.

Çocukların bunun gibi anayasa ile tanınan bir çok hakkı vardır. Bir çocuk olarak temel haklarımız şunlardır….

*Barınma hakkı.

*Beslenme hakkı.

*Bir kıyafete sahip olabilme hakkı.

*Eğitim hakkı.

*Sağlık hakkı.

Fakat ülkemizde bu ve buna benzer hakların birçoğu kağıt üzerinde kalmış.

Bu meseleye dair düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Çocuklar özgürce sokakta oynayabilmeliler. Maalesef her gün kötü bir şeyler duyduğumuz için ailelerimiz bizi tek başımıza kapının önüne bile çıkartmıyor ayrıca çocukların rahatça oynayacağı alanlar olmalı

*Çocuklar erken yaşta evlendirilmemelidir.(Çocuk gelinler olmamalı)

*Çocuklar hiç bir zaman tacize ve tecavüze uğramamalı.

* Çocuklar hiç bir zaman çalıştırılmamalı.(Çocuklar çırak olarak da çalıştırılmamalı)

Yukarıda yazdıklarımın hepsi beni korkutuyor. Özellikle kız çocuklarına uygulanan muameleler beni daha çok korkutuyor. Bu nedenle buna bir dur demeliyiz! Biz çocuklar sokaklarda korkmadan, özgürce oynayabilmeliyiz. Okula gidebilmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz. Büyükler çocukların bir çok konudan haberdar olmadığını sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Biz çocukların bize yapılmaya çalışılan bütün kötü şeylerden haberi var gerek anne babalarımız konuşurken gerekse de televizyonda. Tekrar şunu vurgulayarak bitirmek istiyorum, herkes 18 yaşına kadar çocuktur ve çocukların haklarına lütfen saygılı olalım. Çünkü çocuklar bu ülkenin geleceğidir, bugünün çocuğu yarının büyükleridir. Sevgiyle ve saygıyla kalın

Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler...