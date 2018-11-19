Ä°stanbul Ãœniversitesinden iÅŸÃ§inin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne skandal savunma

Zorla sokulduÄŸu kanalizasyondan kaptÄ±ÄŸÄ± enfeksiyon sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸÃ§inin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, Ä°stanbul Ãœniversitesi yÃ¶netimi uyuÅŸturucuya baÄŸladÄ±.

Ä°stanbul Üniversitesi (Ä°Ü) TÄ±p Fakültesinde zorla sokulduÄŸu kanalizasyonda kaptÄ±ÄŸÄ± enfeksiyon nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren taÅŸeron iÅŸçi Zafer AçÄ±kgözoÄŸlu’nun ölümüyle ilgili açÄ±lan davada Ä°Ü yönetiminden skandal bir savunma geldi. Ä°Ü yönetimi bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ±n aksini iddia ederek iÅŸçinin ölümünü uyuÅŸturucu kullanmasÄ±na baÄŸladÄ±.

Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi Hastanesinde zorla kanalizasyon temizletildiÄŸi için yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren taÅŸeron iÅŸçi Zafer AçÄ±kgözoÄŸlu, hiçbir eÄŸitim verilmeden hastanenin acil servisinde iÅŸe baÅŸlatÄ±ldÄ±. Acil serviste tÄ±bbi atÄ±klarÄ± toplarken eline iÄŸne batan AçÄ±kgözoÄŸlu, kaptÄ±ÄŸÄ± enfeksiyon sonucu karaciÄŸer yetmezliÄŸine yakalandÄ± ve 17 AÄŸustos 2014 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ArtÄ± Gerçek’ten RÄ±fat DoÄŸan’Ä±n haberine göre adli tÄ±p, taÅŸeron iÅŸçi Zafer AçÄ±kgözoÄŸlu’nun kanalizasyona girdikten sonra kaptÄ±ÄŸÄ± enfeksiyonla daha sonra yakalandÄ±ÄŸÄ± karaciÄŸer yetmezliÄŸi ve sonrasÄ±ndaki ölüm arasÄ±nda illiyet baÄŸÄ± olduÄŸunu tespit etti.

Adli tÄ±bbÄ±n bu tespitinden sonra bilirkiÅŸiler de iÅŸçinin ölümünde hem üniversite rektörünü hem de taÅŸeron firmadan iki yetkiliyi asli kusurlu buldu.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°: KANALÄ°ZASYON SUYUNDAN KAYNAKLI

BilirkiÅŸi raporunda ayrÄ±ca olayÄ±n “iÅŸ kazasÄ±” olduÄŸu tespiti yapÄ±ldÄ±.

DeÄŸerlendirme bölümünde ise iÅŸçiyle ilgili, “Önceden uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± ile kendisinde olaydan evvel de ‘hepatit b’ hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yönünde iddialar olsa da, söz konusu iddialarÄ±n doÄŸruluÄŸunun kabulü durumunda dahi yapÄ±lan kanalizasyon temizliÄŸi iÅŸi ile bu iÅŸ sÄ±rasÄ±nda kanalizasyon suyuna maruz kalÄ±nmasÄ± (iÅŸ ile olay arasÄ±ndaki uygun illiyet baÄŸÄ±) ve ayrÄ±ca maruz kalÄ±nan kanalizasyon suyundan kaynaklÄ± olarak ‘fulminant hepatit ve geliÅŸen komplikasyonlarÄ±’ sonucunda gerçekleÅŸen ölüm olayÄ± (olay ile zararlÄ± sonuç arasÄ±ndaki uygun illiyet baÄŸÄ±) iliÅŸkisi ortadan kalkmamaktadÄ±r” tespitinde bulundu.

‘ÜNÄ°VERSÄ°TE MÜFETTÄ°ÅžÄ° GEREKLÄ° Ä°NCELEMELERÄ° YAPMADI’

Uzmanlar deÄŸerlendirmelerinde, “Kurum müfettiÅŸi tarafÄ±ndan olaya yönelik olarak düzenlenmiÅŸ olan raporda tÄ±bbi konularda yeterli araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi olayÄ±n iÅŸyerinde meydana gelmiÅŸ olma durumu da deÄŸerlendirilmemiÅŸ olup; haliyle de eksik inceleme neticesinde iÅŸ kazasÄ± tespiti açÄ±sÄ±ndan isabetsiz bir sonuca ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

DeÄŸerlendirmenin sonuç kÄ±smÄ±nda “YapÄ±lmÄ±ÅŸ olan açÄ±klamalar ve deÄŸerlendirmeler çerçevesinde yaÅŸanan olayÄ±n iÅŸ kazasÄ± olarak deÄŸerlendirilmesinin gerektiÄŸi kanaatine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dendi.

ÜNÄ°VERSÄ°TEDEN SKANDAL SAVUNMA

Ä°ÅŸçinin ölümünde kusurlu bulunan Ä°stanbul Üniversitesi RektörlüÄŸü ise rapora itiraz ederek mahkemeye gönderdiÄŸi savunmada, kendilerinin olayda kusurlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, taÅŸeron iÅŸçiyi uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmakla suçladÄ± ve ölümü uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na baÄŸladÄ±.

Üniversite yönetimi savunmasÄ±nda “Müteveffa Zafer AçÄ±kgözoÄŸlu’nun uyuÅŸturucu madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu ve hatta AMATEM’de tedavi gördüÄŸü, bu nedenle zaten bir karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu ve dolayÄ±sÄ±yla vefatÄ±nda üniversitemizin herhangi bir kusuru olmadÄ±ÄŸÄ± bir somut olayda illiyet baÄŸÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ± AMATEM kayÄ±tlarÄ±nÄ±n celbi neticesinde anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bu kayÄ±tlarÄ±n celbini talep etmekteyiz” dedi.

ÖLEN Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SABIKA KAYDINI Ä°STEDÄ°LER

Üniversite yönetimi ayrÄ±ca dört yÄ±l önce hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ iÅŸçinin sabÄ±ka kaydÄ±nÄ±n da incelenmesini talep etti. Üniversite yönetimi “Zira; edindiÄŸimiz bilgilere göre sabÄ±ka kaydÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ olup 5237 sayÄ±lÄ± Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinden (KullanÄ±lmak için uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde satÄ±n almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanmak) hüküm giymiÅŸtir. Bu husus da müteveffanÄ±n uyuÅŸturucu madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve vefatÄ±nÄ±n bu sebeple gerçekleÅŸtiÄŸini bize göstermektedir” dedi.

Üniversite yönetimi açÄ±klanan nedenlerle kendilerinin kusurlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸanan olayÄ±n iÅŸ kazasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 16:57

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