Bergama Antik Kenti giriÅŸinde yangÄ±n: 5 dÃ¼kkanda hasar var

Ä°zmir Bergamaâ€™da antik kent giriÅŸinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n nedeniyle 5 dÃ¼kkan zarar gÃ¶rdÃ¼.

Ä°zmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Antik Kenti giriÅŸindeki hediyelik eÅŸya dükkanlarÄ±ndan birinde, elektrik kontaÄŸÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan yangÄ±n, bitiÅŸikteki 4 iÅŸ yerine sÄ±çradÄ±. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dükkanda hasar meydana geldi.

Bergama Antik Kenti giriÅŸinde sÄ±ralÄ± bulunan ve hediyelik eÅŸya satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan dükkanlarÄ±n birinde, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda, yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Antik Kent'in bekçisi, alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sürede büyüyerek, bitiÅŸikteki 4 hediyelik eÅŸya dükkanÄ±na sÄ±çradÄ±. Elektrik kontaÄŸÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan yangÄ±na müdahale için bölgeye Bergama'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KÄ±nÄ±k ve Dikili'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, su sÄ±karak yaklaÅŸÄ±k 2 saatte alevleri söndürdü. Dükkanlarda büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

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