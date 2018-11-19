Ä°stanbul HavalimanÄ± otopark Ã¼creti belli oldu: Saati 19,75 TL

Ä°stanbul HavalimanÄ± iÃ§in belirlenen 2018 yÄ±lÄ± otopark Ã¼cret tarifesine gÃ¶re otoparkta 1 saat kalan otomobillerden 19,75 TL alÄ±nacak.

29 Ekim'de açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ve 31 Ekim’de Ankara, Antalya, Ä°zmir, Ercan ve Bakü’ye günlük seferlere baÅŸlayan Ä°stanbul HavalimanÄ±’nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± otopark ücret tarifi belirlendi.

HavalimanÄ± otoparkÄ±nda 2 ay (30 AralÄ±k 2018'e kadar) süresince ücret alÄ±nmayacak. Belirlenen fiyatlarsa ÅŸöyle:

Ä°ç/DÄ±ÅŸ hatlar kapalÄ± otoparkÄ±nda otomobiller için 1 saati 19,75 TL, 12-24 saat arasÄ± 60 TL.

Abonman otomobiller için 4 günü 173,50 TL, aylÄ±k 423 TL.

Motor,motosiklet için 1 saati 9 TL, 12-24 saat arasÄ± 30,50 TL.

AçÄ±k otoparklar otomobiller için 1 saati 15 TL, 12-24 saat arasÄ± 42,25 TL.

Minibüs/pikaplar için açÄ±k otoparkÄ±n 1 saati 17 TL, 12-24 saat arasÄ± 49,50 TL.

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonetler için açÄ±k otoparkÄ±n 1 saati 20 TL, 12-24 saat arasÄ± ise 57,20 TL.

Otopark ücretlendirmesi, engelli, gazilere ve ÅŸehit ailelerine ise her defasÄ±nda azami 15 güne kadar ücretsiz olarak belirlendi. Kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluÅŸlar, sosyal güvenlik kurumlarÄ±, mahalli idareler ve 5018 SayÄ±lÄ± Kanun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan özel bütçeli kuruluÅŸlarÄ±n (hizmet satÄ±n alma yoluyla kiralanan araçlarÄ± dahil) araçlarÄ±na (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalÄ± araçlara (bir saate kadar) tarife uygulanmayacak.

Otoparklarda araç yÄ±kanmasÄ±, araçlardan çÄ±kan atÄ±klarÄ±n atÄ±lmasÄ± gibi hususlarÄ± yapanlardan parkta kalÄ±ÅŸ süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlÄ± alÄ±nacak. (DHA)

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