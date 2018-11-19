Hak-Ä°ÅŸ: KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devrine sÄ±cak bakÄ±yoruz

Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Arslan kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devrine sÄ±cak baktÄ±klarÄ±nÄ±, ancak iÅŸverenlerle beklentilerinin farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan, “TÄ°SK'in temsil ettiÄŸi kesim dÄ±ÅŸÄ±nda kalan birçok iÅŸveren iÅŸçiye kÄ±dem tazminatÄ± vermek istemiyor. KÄ±dem tazminatÄ± fonuna sÄ±cak bakan tek iÅŸçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de iÅŸverenlerin beklentileri arasÄ±nda ciddi fark var” dedi.

Arslan, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2019 YÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±nda, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesine iliÅŸkin planÄ± deÄŸerlendirdi.

Uzun süredir çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n gündeminde olan kÄ±dem tazminatÄ± konusunun geçen ay toplanan Üçlü DanÄ±ÅŸma Kurulunda da gündeme geldiÄŸini belirten Arslan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“TÄ°SK'in temsil ettiÄŸi kesim dÄ±ÅŸÄ±nda kalan birçok iÅŸveren iÅŸçiye kÄ±dem tazminatÄ± vermek istemiyor. KÄ±dem tazminatÄ± fonuna sÄ±cak bakan tek iÅŸçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de iÅŸverenlerin beklentileri arasÄ±nda ciddi fark var. Özellikle TOBB'un temsil ettiÄŸi geniÅŸ bir kesim kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n mevcut yapÄ±sÄ±na bile itiraz ediyor. Böyle bir tablonun olduÄŸu yerde uzlaÅŸÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± imkansÄ±z. Çünkü fonun kurulmasÄ±nda iÅŸverenin tavrÄ± ve tutumu son derece önemli. Bunu geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± SayÄ±n Selçuk'a da söyledim.”

Arslan, kÄ±dem tazminatÄ±nda varolan eksiklerin giderildiÄŸi ve bütün iÅŸçilerin hakkÄ±nÄ± alabildiÄŸi bir modeli istediklerini belirterek, “Biz tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± almasÄ±nÄ± isterken, iÅŸverenler varolandan kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Burada niyet samimi deÄŸil. Özellikle KOBÄ°'ler kÄ±dem tazminatÄ± vermek istemiyorlar” dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 11:50

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