FotoÄŸraf: DHA
Zeytinburnu Metro Ä°stasyonu kaza nedeniyle bir sÃ¼re kapalÄ± kaldÄ±
Ä°stanbul'daki Zeytinburnu Metro Ä°stasyonu, bir yolcunun trenle peron arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle bir sÃ¼re kapalÄ± kaldÄ±.
Ä°stanbul'daki Zeytinburnu Metro Ä°stasyonu akÅŸam saatlerinde bir süre yolcu alÄ±mÄ±na kapatÄ±ldÄ±.
Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, "M1 YenikapÄ±- HavalimanÄ± hattÄ± Zeytinburnu Ä°stasyonu yolcu alÄ±mÄ±na kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. KÄ±sa bir süre yeniden yapÄ±lan açÄ±klamayla hattÄ±n yolcu alÄ±mÄ±na yeniden açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
AA'nÄ±n haberine göre aksaklÄ±k, Zeytinburnu istasyonunda peronda bekleyen yolcular arasÄ±nda bulunan bir kiÅŸinin, araç perona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada düÅŸmesi nedeniyle yaÅŸandÄ±.
Trenle peron arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan kadÄ±n, istasyonda bulunan görevliler tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden çÄ±karÄ±ldÄ±.
AÄŸÄ±r yaralanan yurttaÅŸ, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza nedeniyle YenikapÄ± istikametinde bir süre aksayan seferler yeniden baÅŸladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 20:31