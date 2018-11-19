DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden tÃ¼rlerinin son Ã¶rneÄŸi yerli topluluklar

Huliler, Gaucholar, Nenetler, Himbalar, Sentilenler, Mustang Kabilesi, Kayan Lahwiâ€¦ Ä°ÅŸte son yerli kabileler.

HULÄ°LER

FotoÄŸraf: Nomadtales/Wikimedia Commons (CCBY-SA 3.0)

Papua Yeni Gine’de yaÅŸayan Huli kabilesinin tahmini 250 bin üyesi bulunuyor. Kabilenin bekarlarÄ± gösteriÅŸli perukalar yapmak için saçlarÄ±nÄ± uzatÄ±rlar. Huliler adet olarak perukalar takar ve yüzlerini sarÄ± veya kÄ±rmÄ±zÄ±ya boyarlar.

GAUCHOLAR

“Gaucho”, aslÄ±nda Amerika’da eski moda pantalonlar için kullanÄ±lan bir sözcüktür. Gaucho halkÄ± Güney Amerika düzlüklerinin göçebe kabilelerdir. Gaucholar, ortalama yerli sakinlerden daha entegre bir halktÄ±r. Yetenekli at binicilik ve kÄ±rsal yaÅŸam tarzlarÄ± Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi ülkeler için ulusal bir sembol olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

MAASAÄ°LER

FotoÄŸraf: Helga76/Wikimedia Commons (CCBY-SA 3.0)

Son yapÄ±lan sayÄ±ma göre 840 bin üyesi olan Maasai kabilesi giderek geniÅŸleyen bir yapÄ±da. Güney Kenya ve Kuzey Tanzanya’da yerleÅŸik durumda olan bu kabilenin bir dizi farklÄ± gelenek ve özellikleri bulunuyor. En önemli özelliklerinden biri Maasailerin oldukça uzun bireylerden oluÅŸan bir topluluk olmasÄ±. Erkekler ortalama 193.04 cm, kadÄ±nlar 182.88 cm.dÄ±r.

SavaÅŸçÄ±lar için yaptÄ±klarÄ± ve “Adumu” diye isimlendirilen reÅŸit olma törenleriyle de tanÄ±nÄ±rlar. DanslÄ± zÄ±plama yarÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±r. Bu yarÄ±ÅŸta iki veya daha fazla kiÅŸi tören üyelerinin oluÅŸturduÄŸu çemberin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmadan ve vücutlarÄ±nÄ± kasarak dik bir ÅŸekilde zÄ±plarlar.

NENETLER

FotoÄŸraf: Globalconnections/Wikimedia Commons (CCBY 2.5)

Nenetlerin bir kÄ±smÄ± Rusya tundrasÄ±nda, bir kÄ±smÄ± da tundra ile orman arasÄ±nda bulunan alanda yerleÅŸiklerdir. Her Nenet grubu farklÄ±dÄ±r ancak birbirleri ile iliÅŸkileri vardÄ±r. Her iki kesim de bu zorlu çevre ÅŸartlarÄ±nda avcÄ±lÄ±kla ve rengeyiÄŸi yetiÅŸtiriciliÄŸiyle geçimlerini saÄŸlarlar.

TÄ°BET KABÄ°LESÄ°

Tibet Kabilesi çalkantÄ±lÄ± bir geçmiÅŸe sahiptir. Çin’in Tibet halkÄ±na müdahalesine raÄŸmen aslen Tibet’te yerleÅŸmiÅŸ olan bu halkÄ±n köken olarak farklÄ± bir etnik gruptan geldiÄŸi düÅŸünülür. Yerli Tibetlilerin belirgin genetik özelliklerinden biri, kanlarÄ±nda ortalama bir insanda bulunandan daha fazla nitrik oksit ve daha fazla kan akÄ±ÅŸÄ± üretme yetisi. Genelde bunun, Tibetlilerin katlandÄ±ÄŸÄ± yüksek irtifa yaÅŸamÄ±na doÄŸrudan bir tepkiden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sürülür.

HÄ°MBALAR

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons (Kamu MalÄ±)

Himbalar, Namibya’da yaÅŸarlar ve bu bölgedeki en son yarÄ±-göçebe halklar arasÄ±nda yer alÄ±rlar. YarÄ± kurak iklim nedeniyle oldukça özgün kÄ±yafetler icat etmiÅŸ olup vücutlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. Himba kadÄ±nlarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kil ve tereyaÄŸÄ±ndan “otjize macunu” olarak bilinen bir kozmetik macun yaparlar. Kabile üyeleri bu macunu sert doÄŸa koÅŸullarÄ±ndan korunmak için saçlarÄ±na ve vücutlarÄ±na sürerler.

SENTÄ°LENLER

Sentilen Kabilesi Andaman takÄ±madalarÄ±nÄ±n kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Sentinel adasÄ±nda yaÅŸar. Bu halk ile iletiÅŸim hemen hemen hiç yok gibi. Tahmini sayÄ±larÄ± 40 ile 500 arasÄ±nda. Dil özellikleri sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ olup yaÅŸam biçimleri avcÄ± toplayÄ±cÄ± pratiklerine dayalÄ±. Sentilenler dÄ±ÅŸardan gelenlerle iletiÅŸim kurmazlar. Gelenlere ok atarak saldÄ±rÄ±rlar.

MUSTANG KABÄ°LESÄ°

Mustang halkÄ± Çin ile Tibet platosu arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rda yaÅŸarlar. Ve geleneksel Tibet kültürünün son kalelerinden biri olarak kabul edilirler.

Mustang yaÅŸamÄ±nda din temel bir ögedir. Geleneklerin geneli Budizmin ilk dönemlerine dayanÄ±r. MustanglarÄ±n çoÄŸu dünyanÄ±n düz olduÄŸuna inanÄ±r.

GOROKA KABÄ°LESÄ°

FotoÄŸraf: E-Guide Travel/Wikimedia Commons (CCBY 2.0)

Papua Yeni Gine’de yaÅŸayan Gorokalar, bölgenin oldukça engebeli arazisinde yaÅŸamalarÄ± nedeniyle farklÄ± kültürler geliÅŸtiren çok sayÄ±daki kabilelerden biridir.

Goroka yaÅŸamÄ±nda savaÅŸçÄ± kavramÄ± önemli bir deÄŸerdir. Bu kabilenin erkekleri, cesaretlerini göstermek için tropikal kuÅŸ tüylerinden yapÄ±lmÄ±ÅŸ süslü baÅŸlÄ±klar giyip deniz kabuÄŸundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ mücevherler takarlar.

ALEUT KABÄ°LESÄ°

Aleutlar Alaska ile Rus idari bölgesi Kamchatka Krai arasÄ±nda bölünmüÅŸ olan Aleut AdasÄ±'nda yaÅŸayan yerlilerdir. Tahmin edileceÄŸi üzere bu bölgede iklim oldukça çetin geçer. Aleutlar geçmiÅŸte geleneksel olarak bir tür yeraltÄ± konutu olan topraÄŸa gömülü Barabaralarda yaÅŸarlardÄ±.

TUAREG KABÄ°LESÄ°

Tuaregler Beriberlerin bir koludur. Çivit renkli giysileri ve boyalarÄ± nedeniyle genelde “Mavi Ä°nsanlar” olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rlar.

KAYAN LAHWÄ°

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons (Kamu MalÄ±)

Kayanlar Myanmar’da yaÅŸayan etnik bir azÄ±nlÄ±ktÄ±r. Kayan Lahwi ise bu etnik grubun bir parçasÄ±dÄ±r. AyÄ±rt edici özellikleri kadÄ±nlarÄ±n, 5 yaÅŸÄ±ndan itibaren pirinçten yapÄ±lmÄ±ÅŸ helezon ÅŸeklinde kolyeler takmalarÄ±dÄ±r.

PÄ°NTUPÄ° KABÄ°LESÄ°

Pintupiler BatÄ± Avustralya’da yaÅŸayan AvustralyalÄ± Aborjinlerdir. Kabilenin son üyesinin Pintupilerin temel yerleÅŸim yeri olan bölgeyi (Kuzey Avustralya’da) 1980’lerde terk ettiÄŸi söylenir. Buna karÅŸÄ±n yeniden topraklarÄ±na dönme konusunda bir canlanma da söz konusudur.

ÇÄ°N KARABATAK BALIKÇI HALKLARI

Bütünüyle farklÄ± bir insan grubu olmayan Çin'in güneydoÄŸusundaki bu topluluklar, topraÄŸa çok yakÄ±n yaÅŸamakta ve binlerce yÄ±l önce atalarÄ±na ait olan geleneklerin çoÄŸunu uygulamaktadÄ±rlar. BalÄ±k avlamada egittikleri ve sÄ±ÄŸ nehirlerde avlanan karabatak kuÅŸlarÄ±nÄ± kullanÄ±rlar.

KOROWAÄ° KABÄ°LESÄ°

FotoÄŸraf: Jayapura/Wikimedia Commons (CCBY 2.0)

Endonezya ile Papua Yeni Gine arasÄ±nda bölünmüÅŸ olan Korowailer bölgedeki diÄŸer kabilelerden farklÄ±dÄ±r. Korowai erkeÄŸi diÄŸer kabile erkekleri gibi genital organlarÄ±nÄ± kapatmayÄ±p bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan arkaya alarak saklarlar. Güney Pasifik geleneksel kültürlerinin aksine manevi inançlarÄ±ndan olsa gerek Korowailerin yamyam olduklarÄ±na inanÄ±lÄ±r.

YALÄ° KABÄ°LESÄ°

Bu kabile Endonezya ve Papua Yeni Gine’de yaÅŸamaktadÄ±r. Bir pigme grubu olan Yali Kabilesinde bir erkeÄŸin ortalama boyu 152.4 cm.dir (5 feet). Erkekler, kapanmak için su kabaÄŸÄ± ile örtünür ; ve rattandan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve “koteka” denilen bir kemer takarlar.

AKUNTSU KABÄ°LESÄ°

Akuntsular Brezilya’da Amazon bölgesinde yerleÅŸik durumda olan bir kabile olup hayatta kalmayÄ± baÅŸaran en küçük yerli gruplarÄ± arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Hayatta kalabilmelerinin nedeni bulunduklarÄ± bölgenin odun ve ormancÄ±lÄ±k açÄ±sÄ±ndan zengin bir bölge olmasÄ±dÄ±r. AÄŸaç kesme, tomrukçuluk iÅŸiyle uÄŸraÅŸanlarÄ±n Akuntsu topraklarÄ±na girmesi yasak. Buna raÄŸmen tomrukçular bu bölgeye girmiÅŸ ve AkunstularÄ±n genelini katletmiÅŸlerdir. Bu kabilenin yalnÄ±zca 4 üyesi hayatta kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

twentytwowords.com’dan kÄ±saltarak çeviren: Hilal Ünlü

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 11:02

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