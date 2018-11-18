KayyÄ±m, Batman Belediyesini iki kat borÃ§landÄ±rdÄ±

KayyÄ±m atanan Batman Belediyesiâ€™nin borcu, 2 yÄ±lda 66 milyon TLâ€™den 131 milyon TLâ€™ye yÃ¼kseldi.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Eylül 2018 Borç Yönetimi Raporu’na göre, kayyÄ±m atanan Batman Belediyesi’nin borcu, 2 yÄ±lda 66 milyon TL’den 131 milyon TL’ye yükseldi. SayÄ±ÅŸtay denetçileri de mevzuata aykÄ±rÄ± birçok faaliyeti tespit etti. Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Sabri Özdemir, “FÄ±skiye yapmakla, çiçek ekmekle bu kadar borçlanmak imkansÄ±z” dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 11 Eylül 2016 tarihinde çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kayyÄ±m atadÄ±ÄŸÄ± pek çok DBP’li belediyeden biri, Batman Belediyesi oldu. Görevlerinden alÄ±nan EÅŸ baÅŸkanlar Sabri Özdemir ve Gülistan Akel’in yerine Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Åževket Aksoy kayyÄ±m olarak atandÄ±. KayyÄ±m atamasÄ± sonrasÄ± birçok memur ve iÅŸçinin yine KHK ile ihraç edildiÄŸi belediye, 2 yÄ±lda borç bataÄŸÄ±na sokuldu.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Eylül 2018 Borç Yönetimi Raporu’na göre, Batman Belediyesi’nin Eylül 2016’da 66 milyon olan borcu, sadece iki yÄ±lda neredeyse iki katÄ±na çÄ±karak 131 milyona ulaÅŸtÄ±. Belediyede yine SayÄ±ÅŸtay denetçilerince yapÄ±lan incelemeler neticesinde de birçok usulsüzlük tespit edilip, raporlandÄ±.

USÜLSUZLÜKLER BELGELENDÄ°

SayÄ±ÅŸtay raporunda yer bulan bilgilere göre, belediyenin 2017 yÄ±lÄ±na ait kayÄ±tlÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n listesi ile kurumun kendi tuttuÄŸu taÅŸÄ±nmaz listelerinin yanÄ± sÄ±ra 2017 yÄ±lÄ±nda edinilen gayrimenkullerin muhasebeleÅŸtirme iÅŸlemlerine dair yapÄ±lan incelenmelerde kimi muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tutulmadÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±. Raporda yine belediyenin gecekondu fon hesabÄ± açmadÄ±ÄŸÄ±, Hazine’nin fona aktarmasÄ± için gönderdiÄŸi 139.083,93 TL’nin gelir hesaplarÄ±na kaydedildiÄŸi belirtildi. 39 adet kurum taÅŸÄ±nmazÄ±nÄ±n, kiralama iÅŸlemlerinin ise, mevzuata aykÄ±rÄ± biçimde “pazarlÄ±k usulü” ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi raporda. Denetçiler, sendika üyesi olmayanlardan sendika aidatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ve üzerinde aidat alÄ±nmasÄ±nÄ± 4688 sayÄ±lÄ± Kamu Görevlileri SendikalarÄ± ve Toplu SözleÅŸme Kanunu’na göre “aykÄ±rÄ±” buldu.

‘ÇÄ°ÇEK EKMEKLE BU KADAR BORÇLANILMAZ’

SayÄ±ÅŸtay denetçilerince hazÄ±rlanan raporu, görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Batman Belediyesi EÅŸbaÅŸkanÄ± Sabri Özdemir Mezopotamya AjansÄ±’ndan Metin Yoksu’a (MA) deÄŸerlendirdi.

Belediyeyi o dönem büyük bir borçla aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Özdemir, “BorçlarÄ±n bir bölümünü kapattÄ±k ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planlamalara göre de 2019 yerel seçimlerinde biz ister devam edelim ister etmeyelim, bir sonraki yönetime sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir borç devir edecektik. Ama bugün baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÄ±rakÄ±n borcun bitmesini, iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda” dedi.

Belediyelerin borcu olabileceÄŸini, önemli olanÄ±n nasÄ±l borçlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyen Özdemir, “Halka hizmet mi götürmüÅŸ? Biz aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duyumlara göre; Ä°ller BankasÄ± ile birlikte devlet bakanlÄ±klarÄ±ndan 26 milyona yakÄ±n bir ödemenin hibe edildiÄŸini duyduk. Ama bu paralara ne olduÄŸunu maalesef bilemiyoruz. Kimi müfettiÅŸler ile birlikte yapÄ±lan denetimlerde birilerin ‘günah keçisi’ ilan edildiÄŸini duyuyoruz. Bu yaÅŸananlar bu ekibin iÅŸidir. HalkÄ±n seçeceÄŸi yeni yönetim elbette ki bunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± soracak ve gerçek bir denetimden geçirecektir. Öyle Batman’a bir fÄ±skiye yapmakla, DiyarbakÄ±r Caddesi’ne çiçekler ekmekle bu kadar borçlanmak imkansÄ±z” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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