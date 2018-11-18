Yunanistan'da on binlerce kişi Politeknik Direnişi'ni andı

Atina'da on binlerce kişi 17 Kasım Direnişi'nin yıl dönümünde ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" karşıtı öğrenci direnişinin 45. yıl dönümünde on binlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Başkent Atina'da sendikalar, çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensuplarından oluşan 10 binlerce kişi, 17 Kasım Politeknik Direnişi'nin sembolü Atina Teknik Üniversitesinden (Politeknik), ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. ABD karşıtı sloganların atıldığı geleneksel yürüyüşte, ırkçılık, faşizm ve kemer sıkma önlemlerine karşı pankartların taşındı.

AA'nın haberine göre, Yürüyüşün ardından bir grup, gösteriye katılan hükümetin ana ortağı SYRIZA'dan bakan ve yöneticilere tepki göstererek şişe ve yumurta fırlattı. Yürüyüş sonrasında Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzlerce kişi ile polis arasında arbede yaşandı, 8 kişi gözaltına alındı. Olaylarda çok sayıda kişi arbede nedeniyle veya yoğun gazdan etkilenerek hafif yaralandı.

POLİTEKNİK DİRENİŞİ

Yunanistan’da her yıl anılan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü kabul ediliyor.

Öğrencilerin 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti. Resmi belgelerde sabaha kadar süren olaylarda 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, direnişçiler ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin yaralandığını söylüyor. (HABER MERKEZİ)

Bir direnişin sesi: “Burası Politeknik…”

Politeknik haykırıyor: Bir tek başkan vardır o da halktır!

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