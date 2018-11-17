Türkiye pamuk ithalatçısı konumuna geldi

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2018 yılı Pamuk Raporu, Türkiye’nin net olarak pamuk ithalatçısı konumunda olduğunu ortaya koydu.

Bir zamanlar pamuk üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında bulunan Türkiye’de 2002 yılında 721 bin hektar olan pamuk ekim alanı 2017’de 501 bin hektara geriledi. Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2018 yılı Pamuk Raporu, Türkiye’nin net olarak pamuk ithalatçısı konumunda olduğunu ortaya koydu.

ZMO’nun raporuna göre 2017’de 67 bin ton pamuk ihraç eden Türkiye’nin ithal ettiği pamuk miktarı ise 914 bin ton. Üretimi ihtiyacını karşılamayan Türkiye , pamuk ithalatına yalnızca 2017’de 1.67 milyar dolar ödedi. Türkiye’nin pamuk ithalatında ilk sırayı alan ABD’yi Brezilya, Türkmenistan ve Suriye izledi. Türkiye’nin 2017 yılında savaşın kıskacındaki Suriye’den 14.574 ton pamuk ithal ettiği ortaya çıktı.

Yusuf Yavuz'un aktardığına göre, Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO), Türkiye’nin pamuk üretimine ilişkin hazırladığı raporda Türkiye’de 1961 yılında 649 bin hektar, 2002 yılında 721.077 hektar alanda pamuk ekimi yapılırken 2017 yılında ise 501.853 hektar alan da ekim yapıldı. 2018 yılında pamuk ekim alanının 5.8-5.9 milyon dekar bandında, üretimin ise 2.7-2.8 milyon ton civarında olacağının tahmin ediliyor.

TÜRKİYE PAMUK İTHALATÇISI KONUMUNDA

Raporda yaklaşık 70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu tahmin ediliyor. Pamuk üreticilerinin en önemli sorununun yüksek üretim maliyetleri olduğu belirtildi.

Girdi fiyatlarının artışına dikkat çekilen raporda, üreticilerin pamuk fiyatlarına ve destekleme miktarına bağlı olarak farklı ürünlere yöneldiğine dikkat çekildi.

Pamuk tohumu üretiminin tamamına yakın kısmının 1990’lı yıllara kadar kamu tarafından üretilirken, bugün özel sektör tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen ZMO, rakamlara bakıldığında Türkiye’nin net olarak pamuk ithalatçısı ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.

PAMUK ÜRETİMİNDE VERİLEN DESTEKLER YETERLİ DEĞİL

Pamuk üretimi için verilen destekler yeterli değil diyen ZMO "Pamuk destekleme primleri rakip ülke koşulları ve dünya fiyatları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Havza bazlı destekleme modelinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanması sağlanmalıdır. Pamuk üretiminde daha çok verim ve kaliteye sahip olan alanlarda ekim desteklenmelidir. Pamukta uzmanlaşmış kooperatif birlikleri olan ve TARİŞ Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik’in etkinliği artırılmalıdır. Pamukta kirliliğin önüne geçilmeli, kaliteli üretim artırılmalı, lisanslı depoculuk sistemi yaygınlaştırılmalı ve tek balya standardizasyonuna geçilmelidir.” önerilerini dile getirdi

DÜNYA PAMUK ÜRETİMİNİN YÜZDE 25’İNİ ÇİN KARŞILIYOR

2016 yılında dünyadaki pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini Çin, yüzde 22’sini Hindistan, yüzde 15’ini ise ABD gerçekleştirdiğine işaret edilen ZMO raporunda, aynı yıl Türkiye’nin dünya pamuk üretimindeki payı yüzde 3 olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 14:25

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