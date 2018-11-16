AliÅŸan: Bana â€˜yalakaâ€™ dediler, ben gÃ¶nÃ¼lden seviyorum CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±

AliÅŸan: Ben cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok sevdiÄŸim iÃ§in bugÃ¼ne cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan tek bir ÅŸey istememiÅŸimdir.

ÅžarkÄ±cÄ± AliÅŸan, kendisinin ‘saray soytarÄ±sÄ±, yalaka’ diye eleÅŸtirildiÄŸini söyleyerek, “Ben gönülden seviyorum cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±. Bundan sonra da seveceÄŸim. YanÄ±nda olacaÄŸÄ±m. Herhalde, hiç ÅŸehit haberiyle ilgili bir ÅŸey yazmayan sanatçÄ±lara göre daha iyi durumdayÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

'Ä°Åž BULMAK Ä°ÇÄ°N VUMHURBAÅžKANININ YANINDA OLAN Ä°NSANLAR'

ÅžarkÄ±cÄ± AliÅŸan, Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±ndan Müge ve GülÅŸen'le 2. Sayfa programÄ±na katÄ±ldÄ±. Burada “Senin neyine takÄ±yorlar?” sorusuna yanÄ±t veren AliÅŸan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Özellikle sosyal medyada CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine gittiÄŸimden beri, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vizyon toplantÄ±sÄ±na gittiÄŸimizden beri birtakÄ±m insanlar bizi böyle hani ‘SanatçÄ± deÄŸil bunlar, saray soytarÄ±sÄ±, yalakalar, cumhurbaÅŸkanÄ± yalakasÄ±’ gibi yazdÄ±lar. Devletinin milletinin, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda olan insanÄ± ‘biz sanatçÄ± deÄŸiliz, yalakayÄ±z, iÅŸ bulmak veya iÅŸe girmek için CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda olan insanlar’ falan gibi. Böyle bir güruh var. Bunlara göre biz aÄŸzÄ±mÄ±zla kuÅŸ tutsak yapacak bir ÅŸey yok. Herkesi zaten memnun edemezsin. Ama defalarca kendimi ifade etmeme raÄŸmen anlamÄ±yorlar.”

'GÖNÜLDEN SEVÄ°YORUM'

AliÅŸan cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± gönülden sevdiÄŸini ifade ederek, “Ben cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± çok sevdiÄŸim için bugüne cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan tek bir ÅŸey istememiÅŸimdir. Telefon açÄ±p da 'BaÅŸÄ±ma bir ÅŸey geldi, bir televizyon program yapmak istiyorum, ÅŸurada konser yapmak istiyorum' tek bir ÅŸey dememiÅŸimdir. Bunu açÄ±k yüreklilikle söyleyeyim; AK Parti iktidarÄ±nÄ±n bu sene 17. veya 18. senesi, ben bu kadar sene içinde 20 tane belediye konseri yapmamÄ±ÅŸÄ±m, eskiden daha fazla konsere gidiyordum. TRT 1'de programÄ±m yok. Konserden konsere koÅŸmuyorum. Allah yardÄ±m ediyor. Ama insanlarÄ±n gözünde sanki biz iÅŸ yapmak için, daha fazla para kazanmak için yalakalÄ±k yapÄ±yormuÅŸuz gibi. Belki böyle insanlar vardÄ±r, ama beni aynÄ± kefeye koymalarÄ± üzüyor. Ben gönülden seviyorum cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±. Bundan sonra da seveceÄŸim. YanÄ±nda olacaÄŸÄ±m. Devletimin milletimin bayraÄŸÄ±mÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m” dedi.

AliÅŸan ayrÄ±ca “Herhalde, hiç ÅŸehit haberiyle ilgili bir ÅŸey yazmayan sanatçÄ±lara göre daha iyi durumdayÄ±m” ifadelerini de kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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