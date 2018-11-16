Ã–zel AkgÃ¼n Tem Hastanesinin patronu kaÃ§tÄ±, emekÃ§iler ortada kaldÄ±

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã–zel AkgÃ¼n Tem Hastanesinin patronu gizlice hastaneyi boÅŸaltarak kaÃ§tÄ±, haklarÄ±nÄ± alamayan hastane emekÃ§ileri ortada kaldÄ±.

Özel Akgün Tem Hastanesinin yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±r gibi bir gece gizlice boÅŸaltÄ±larak kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastane çalÄ±ÅŸanlarÄ± alacaklarÄ± için hastane önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. ÇalÄ±ÅŸanlar, "Biz emekçiler, emeÄŸimizin bu derece deÄŸersizleÅŸtirilmesine izin vermeyeceÄŸiz" dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda "Bizler Özel Akgün Tem Hastanesi iÅŸçileriyiz. Hastanenin farklÄ± birimlerinde çalÄ±ÅŸan ancak aynÄ± ÅŸey için, insan hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± için alÄ±nterini ortaya koyanlarÄ±z. AramÄ±zdaki mesleki farklara raÄŸmen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sömürü ve hak gasbÄ± aynÄ±dÄ±r" diyen iÅŸçiler, açÄ±klamaya "Hastanenin kapatÄ±lmasÄ±yla yalnÄ±zca bölge sakinleri deÄŸil aynÄ± zamanda biz emekçiler de maÄŸdur olmuÅŸ durumdayÄ±z. Hastanenin her noktasÄ±nda yurttaÅŸlara hizmet sunan, gerektiÄŸinde günlerce ailesiyle bile görüÅŸemeyen biz emekçiler, emeÄŸimizin bu derece deÄŸersizleÅŸtirilmesine izin vermeyeceÄŸiz" sözleriyle devam ettiler.

Tüm haklarÄ±nÄ± alana kadar yasal ve meÅŸru tüm yollarÄ± deneyeceklerini ifade eden iÅŸçiler, tüm ücret alacaklarÄ±nÄ±n ve yasal haklarÄ±nÄ±n sonuna kadar ödenmesini talep etti.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± bitirirken saÄŸlÄ±kta güvencesizleÅŸtirmenin, saÄŸlÄ±kta dönüÅŸümle birlikte saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n piyasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bir sonucu olduÄŸu belirten iÅŸçiler, güvencesiz çalÄ±ÅŸmaya, hak gasplarÄ±na karÅŸÄ± süren bütün direniÅŸleri selamladÄ±klarÄ±nÄ±, mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade ettiler.

NE OLMUÅžTU?

Özel Akgün Tem Hastanesi yönetimi, iÅŸçilere hiçbir açÄ±klama yapmadan bir gece eÅŸyalarÄ± hastane içinden gizlice boÅŸaltarak kaçtÄ±. Bu süre zarfÄ±nda iÅŸçiler görüÅŸebilecekleri bir muhatap bulamamÄ±ÅŸlardÄ±. ÇoÄŸu iÅŸçinin tazminat haklarÄ±yla birlikte 2-3 ay ödenmemiÅŸ maaÅŸlarÄ± da bu süreçte gasbedilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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