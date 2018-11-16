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FotoÄŸraf: DHA
Tarihi kÃ¶prÃ¼de yÄ±kÄ±lma riski
16 KasÄ±m 2018 15:02
Trabzon Tabakhane KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde su borusunun patlamasÄ± sonucu Ã§Ã¶kme meydana geldi. OnarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼ yeniden kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
Trabzon'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütülen Roma dönemine ait Tabakhane Köprüsü'nün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda, su borusunun patlamasÄ± sonucu çökme meydana geldi.
Tedbir amaçlÄ± yaya ve araç trafiÄŸine kapatÄ±lan yol, 2 gün süren onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±.
Çökme yaÅŸanan yol çevresinde belediye görevlileri güvenlik önlemlerini artÄ±rdÄ±, sürücüler için de uyarÄ±cÄ± levhalar yerleÅŸtirildi. Köprü çevresinde ve yolda güçlendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. (Trabzon/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 15:08
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