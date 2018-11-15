Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 BM askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerinin Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 BM barÄ±ÅŸ gücü askerinin öldürüldüÄŸünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basÄ±n brifinginde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6'sÄ± Malavi ve 1'i TanzanyalÄ± 7 barÄ±ÅŸ gücü askerinin ülkenin doÄŸusunda yer alan Kuzey Kivu bölgesinde çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda öldürüldüÄŸünü, 10 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bir barÄ±ÅŸ gücü askerinin ise hala kayÄ±p olduÄŸunu ifade eden Dujarric, Kongolu bir kaç askerin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getirdi.

Ülkenin doÄŸusu, zengin mineral kaynaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalÄ±ÅŸan birçok silahlÄ± grubun çatÄ±ÅŸmalarÄ±na sahne oluyor.

Öte yandan, ülkenin doÄŸusunda temmuz ayÄ± sonunda baÅŸlayan ebola salgÄ±nÄ±nda ÅŸimdiye kadar 177 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

www.evrensel.net