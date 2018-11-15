Mersinâ€™de film dolu Ã¼Ã§ gÃ¼n

Bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenecek Mersin Sinema GÃ¼nleri 16-18 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Etkinlik kapsamÄ±nda 12 film gÃ¶sterilecek.

Özlem ERTAN

GiÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran filmlerin yanÄ±nda pek fazla izleyicisi olmayan, derinlikli, deÄŸiÅŸik okumalara açÄ±k, geleceÄŸe kalacak yapÄ±mlar da giriyor vizyona. Bu tür filmleri genellikle ‘BaÅŸka Sinema’ kapsamÄ±nda izleyebiliyoruz. SanatÄ±n hemen hemen her dalÄ±nda olduÄŸu gibi alternatif filmlere ulaÅŸma konusunda da Ä°stanbul ve Ankara’da yaÅŸayan sanatseverler diÄŸer kentlerde ikamet edenlere göre çok daha ÅŸanslÄ±. Bununla birlikte diÄŸer ÅŸehirlerde de zaman zaman önemli gösterimler, festivaller düzenleniyor ve tüm bunlar sanatÄ± Anadolu’ya yayma konusunda önemli bir boÅŸluÄŸu dolduruyor.

HER ÇARÅžAMBA BAÅžKA SÄ°NEMA

Bu yÄ±l ilk kez düzenlenecek olan Mersin Sinema Günleri de bu etkinliklerden biri. 2017’nin kasÄ±m ayÄ±nda kurulan Mersin Sinefil Sinema DerneÄŸi (MERSÄ°NEFÄ°L) tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlik, 16-18 KasÄ±m arasÄ±nda on iki önemli filmi Kipa AVM içindeki Cinens SinemalarÄ±’nda Mersinli sanatseverlerle buluÅŸturacak. Üç günlük etkinlik kapsamÄ±nda bir de söyleÅŸi olacak. Mersin Sinema Günleri hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz MERSÄ°NEFÄ°L Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Demir, “MERSÄ°NEFÄ°L, belli daÄŸÄ±tÄ±m tekellerine mahkûm olmuÅŸ sinema sektörünün, kendine baÄŸÄ±msÄ±z kanallar oluÅŸturma çabasÄ±na farklÄ± bir kulvardan destek vermek, maksadÄ± ile kuruldu” diyor ve sözlerine ÅŸöyle devam ediyor:

“MERSÄ°NEFÄ°L, özellikle Anadolu’nun diÄŸer kentlerinde olduÄŸu gibi Mersin’de de gösterim olanaÄŸÄ± bulamayan, kaliteli yapÄ±mlarÄ±n seyirciyle buluÅŸabilmesi için aracÄ± olma misyonunu üstlenmiÅŸ durumda. Nitekim, KasÄ±m 2017 yÄ±lÄ±nda kurulan derneÄŸimiz, Nisan 2018 tarihinde BaÅŸka Sinema ile görüÅŸerek, BaÅŸka Sinema kapsamÄ±ndaki filmlerin Mersin’de gösterimi için bir proje önermiÅŸ ve bu proje dahilinde BaÅŸka Sinema’nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nda bulunan filmlerden oluÅŸturulan aylÄ±k seçki dahilinde her çarÅŸamba bir seansla gösterimlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Projemizin tahminlerin ötesinde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± sonucunda; BaÅŸka Sinema, aynÄ± çerçevede Gaziantep, Konya, Antakya ve Adana’da da gösterimler organize etmiÅŸtir.”

‘BAÅžKA SÄ°NEMA’DAN DESTEK GÖRDÜK’

Mersin Sinema Günleri konusunda “Çok yeni bir dernek olduÄŸumuz için ilk yÄ±lÄ±mÄ±zda festival benzeri bir etkinlik düzenlemeyi düÅŸünmüyorduk aslÄ±nda” diyen Özlem Demir, öncelikle mevcut festivalleri Mersin’de misafir edebilmek için giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± ve bu kapsamda Gezici Film Festivali ve Film Ekimi ile baÄŸlantÄ±ya geçtiklerini ifade ediyor. Demir, “Ülkedeki ekonomik koÅŸullarÄ±n kötüleÅŸmesi nedeniyle teklifimize olumlu yanÄ±t gelmeyince, daha küçük çaplÄ± benzer bir etkinlik düzenleme fikri oluÅŸtu bizde. Bu konuda BaÅŸka Sinema’dan ciddi destek gördük. AyrÄ±ca, Kentin ileri gelen kurumlarÄ± ile görüÅŸmeler yapÄ±p destek istedik. Ä°lçe belediyelerimizden YeniÅŸehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ve Mersin Ticaret BorsasÄ± ile MIP maddi destek sundular” diyor.

ÜÇ GÜNDE ON Ä°KÄ° FÄ°LM

Mersin Sinema Günleri kapsamÄ±nda ‘Cold War’, ‘The Man Who Killed Don Quixote’, ‘Las Heredas’, ‘Kaos’, ‘Image Book’, ‘Burning’, ‘Sibel’, ‘Anons’, ‘Capharnaüm’, ‘ASH is Purest White’, ‘Climax’ ve ‘Halef’ filmleri gösterilecek. ‘Kaos’ filminin yönetmeni Semir Aslanyürek ve Murat DüzgünoÄŸlu gösterim sonrasÄ±nda düzenlenecek söyleÅŸide sinemaseverlerle buluÅŸacak.

Özlem Demir, her çarÅŸamba BaÅŸka Sinema gösterimleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve ileride gösterim sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± da ifade ediyor. Kendini “sinefil” olarak tanÄ±mlayan Özlem Demir, Mersin’de serbest avukatlÄ±k yapÄ±yor. Demir, “MERSÄ°NEFÄ°L oluÅŸumu aslÄ±nda avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla kurmuÅŸ olduÄŸumuz Mersin Barosu Sinema Kulübü’nün devamÄ±. MERSÄ°NEFÄ°L’in yönetim kurulunda halen dört avukat var” diyor. Mersin’de oldukça yüksek bir seyirci potansiyeli olduÄŸunu belirten Demir, Mersin Sinema Günleri’nin önümüzdeki yÄ±llarda da devam edeceÄŸinin müjdesini veriyor.

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