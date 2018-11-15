TV8'de yayÄ±nlanan Jet Sosyete dizisinde â€˜gayâ€™ kelimesi sansÃ¼rlendi

TV8â€™de dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan 'Jet Sosyete' dizisinde 'gay' kelimesi sansÃ¼rlendi.

TV8'de yayÄ±nlanan dizide 'gay' kelimesi sansürlendi.

Diziler üzerindeki RTÜK baskÄ±sÄ±nÄ±n otosansürü arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde, biplenen kelimeler arasÄ±na “gay” kelimesi de eklendi.

Senaryosu Gülse Birsel tarafÄ±ndan yazÄ±lan ve TV8’de yayÄ±mlanan Jet Sosyete dizisinde cinsel yönelimin bir güldürü unsuru olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahnede, Anne karakterinin oÄŸluna söylediÄŸi “Gay misin acaba oÄŸlum sen!” cümlesi ‘bip’lendi. Bu sÄ±rada, “Gay” olmak bir hakaretmiÅŸçesine bip sesi duyuldu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 16:51

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