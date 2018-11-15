BÃ¼ro EmekÃ§ileri SendikasÄ±: Ek zam yapÄ±lsÄ±n TÄ°S yenilensin

Kriz koÅŸullarÄ±nda kamu emekÃ§ilerinin maaÅŸlarÄ±nÄ±n eridiÄŸini belirten BES, Ã§eÅŸitli illerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ek zam istedi.

2018 için imzalanan TÄ°S’te elde edilen ücret zammÄ±nÄ±n temel tüketim mallarÄ±na gelen zamlarla çoktan eridiÄŸini belirten Büro Emekçileri SendikasÄ±, çeÅŸitli illerde düzenlediÄŸi açÄ±klamalarla ek zam talep etti. AçÄ±klamada, “MaaÅŸlarÄ±mÄ±zdaki reel kayÄ±p yüzde 50’lere ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunmaktadÄ±r. Kamu emekçilerine enflasyon farkÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ek zam yapÄ±lmalÄ±, 2019 yÄ±lÄ± için ise toplusözleÅŸme yenilenmelidir” dendi.

Son aylarda temel tüketim maddelerine gelen zamlara dikkat çekilen açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “Enflasyon farklarÄ± 15 Ocak tarihi beklenmeksizin derhal ödenmelidir. YÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda verilen yüzde 4'lük zam enflasyona yenik düÅŸmüÅŸtür. Ä°kinci yarÄ±sÄ±nda durum daha da iç karartÄ±cÄ±dÄ±r; kamu emekçilerine verilen yüzde 3.5’lik zam oranÄ± üç aylÄ±k dönemde enflasyonun altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Ekim ayÄ± enflasyonunun (TÜFE) 2.67 çÄ±kmasÄ± ile de yÄ±l sonuna iki ay kala yüzde 8.32 oranÄ±nda oluÅŸan enflasyon farkÄ±, fiilen yürürlükte olan toplu sözleÅŸmeyi hükümsüz hale getirmiÅŸtir.”

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDAN VERGÄ°YE SON’

Kamu emekçilerinin yÄ±la yüzde 15’lik gelir vergisi oranÄ± ile baÅŸlarken yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ± gelmeden yüzde 20’lik vergi dilimine girdiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “ÇoÄŸu zaman temmuz maaÅŸ zamlarÄ± vergi dilimi marifeti ile geri alÄ±nmaktadÄ±r. Yine attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±mda ödediÄŸimiz dolaylÄ± vergiler de dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, brüt maaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 40’Ä±na yakÄ±n vergi ödediÄŸimiz ortadadÄ±r. Sermaye sahiplerine vergi konusunda her türlü teÅŸvik, muafiyet ve istisnada sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan siyasi iktidar, emekçilerin talepleri söz konusu olduÄŸunda kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamaktadÄ±r. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndaki rakamlar vergiden muaf tutulmalÄ±, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± rakamlarÄ± en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir. Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alÄ±nan dolaylÄ± vergiler kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dendi.

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‘EK ÖDEMELER EMEKLÄ° AYLIÄžINA DAHÄ°L EDÄ°LMELÄ°’

Kamu emekçilerine temel ücret dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan her türlü ek ödemenin emekli aylÄ±ÄŸÄ± hesaplamalarÄ±nda dikkate alÄ±nmamasÄ±nÄ±n, emekli olunduÄŸunda yüzde 100’e varan gelir kaybÄ±na neden olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “ÇalÄ±ÅŸÄ±rken alÄ±nan her türlü ek ödeme emekli aylÄ±ÄŸÄ± hesaplamalarÄ±na dahil edilmeli, zorunlu bireysel emeklilik dayatmasÄ±ndan vazgeçilmelidir. Emeklilik yaÅŸÄ± düÅŸürülerek, kamu emeklilik sistemi güçlendirilmelidir. 2019 yÄ±lÄ± bütçe tasarÄ±sÄ± incelendiÄŸinde, kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda, sosyal güvenlik ve sosyal yardÄ±m harcamalarÄ±nda tasarrufa gidilirken bütçeden aslan payÄ±nÄ± milli savunma, iç güvenlik ve diyanet alÄ±yor. Sermayeye teÅŸvik, gelir kalemleri incelendiÄŸinde ise vergi yükünün emekçilere bindirildiÄŸi ortadadÄ±r. Emekçilerden toplanan vergileri sermaye çevrelerine kaynak olarak aktaran mekanizmanÄ±n 2019 bütçesinde de devam ettiÄŸi görülmektedir”

ANKARA’DAKÄ° EYLEME POLÄ°S SALDIRDI: 2 GÖZALTI

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Büro Emekçileri SendikasÄ±'nÄ±n (BES) Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde yapmak istediÄŸi eyleme Ankara ValiliÄŸi izin vermedi. Bunun üzerine Ä°zmir Caddesi'nde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isteyen BES üyelerine yine polis saldÄ±rdÄ±. BES Ankara Åžube baÅŸkanlarÄ± Ä°smet Meydan ve Mevlüt Çakmak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bunun üzerine BES üyeleri sendika binasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± okuyan BES 2 No'lu Åžube Sekreteri Birol Atmaca, önceki gün aynÄ± yerde Kamu Sen'in açÄ±klamasÄ±na izin verildiÄŸini ve polis kontrolü dahi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek “Uygulanan çifte standartÄ± kÄ±nÄ±yoruz” dedi.

Ä°ZMÄ°R’DEKÄ° EYLEME DÄ°SK VE TÜRK-Ä°Åž ÜYELERÄ° DE KATILDI

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Ä°zmir’de Konak Eski Sümerbank önünde düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir 2 No'lu ÅŸube yönetimi de 'vergide adalet insanca yaÅŸayabilecek bir ücret istiyoruz' pankartÄ± ile katÄ±ldÄ±. DÄ°SK Ege Bölge BaÅŸkanÄ± MemiÅŸ SarÄ±, Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikalar, KESK'e baÄŸlÄ± sendika yöneticileri, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen ile BES Genel BaÅŸkan Serpil AkpÄ±nar da katÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan BES Genel BaÅŸkan Serpil AkpÄ±nar TARÄ°Åž iÅŸçilerine destek ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti. AkpÄ±nar ayrÄ±ca Ankara’daki polis saldÄ±rÄ±sÄ±na da tepki gösterdi.

ADANA’DA 15 ARALIK’TA YAPILACAK MÄ°TÄ°NGE ÇAÄžRI YAPILDI

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BES Adana Åžubesi ek zam talebiyle düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 15 AralÄ±k saat 13.00’te UÄŸur Mumcu MeydanÄ±’nda ‘YoksullaÅŸtÄ±rmaya, iÅŸsizliÄŸe, güvencesizliÄŸe’ karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilecek mitinge de katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ANTEP’TEKÄ° EYLEME KESK EÅž GENEL BAÅžKANI KATILDI

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Antep’te ise ocak ayÄ± beklenmeden maaÅŸlarÄ±na ek zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen büro emekçileri Sosyal Güvenlik Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü önünde bir araya geldi. Eyleme KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik de katÄ±ldÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 14:42

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