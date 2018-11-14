Suriye: TÃ¼rkiye'den kaynaklÄ± Ä°dlibâ€™de siyasi sÃ¼reÃ§ durduÂ 

Suriye: TÃ¼rkiyeâ€™nin SoÃ§i anlaÅŸmasÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmemesinden dolayÄ± Ä°dlibâ€™de siyasi sÃ¼reÃ§ durdu.

Suriye Ulusal UzlaÅŸma BakanÄ± Ali Haydar, Türkiye’nin Soçi anlaÅŸmasÄ±ndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayÄ± Ä°dlib’de siyasi sürecin durduÄŸunu söyledi.

Suriye parlamentosundaki bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Bakan Haydar, “Bugün itibarÄ±yla Ä°dlib’de ateÅŸkes sürecinden bahsetmek imkânsÄ±z, zira durum kÄ±rÄ±lgan ve kritik. Bu sorun, bir dizi hususla baÄŸlantÄ±lÄ±” dedi. Askeri müdahalenin ertelenmesine raÄŸmen Ä°dlib’de siyasi sürecin durmuÅŸ vaziyette olduÄŸunu belirten Haydar, bunun nedeninin “Türkiye’nin Soçi anlaÅŸmasÄ±nda üstlendiÄŸi yükümlülükleri yerine getirmemesi” olduÄŸunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Moskova’nÄ±n ikili iliÅŸkilere zarar vermemek için Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini umduÄŸunu belirten Haydar, “Bununla birlikte Rusya yönetimi, Ä°dlip’in Suriye hükümetinin kontrolüne gireceÄŸinden emin ve bu yönde kararlÄ±lÄ±kla çalÄ±ÅŸÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

Soçi anlaÅŸmasÄ±na göre Ä°dlib’deki cihatçÄ±larÄ±n “silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge”den 15 Ekim itibariyle çekilmesi gerekiyordu. (HABER MERKEZÄ°)

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