â€˜Silopiâ€™de yollarÄ±n bozukluÄŸundan 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiâ€™

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± iÃ§in meclise soru Ã¶nergesi verdi.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir, ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesindeki çevre yollarÄ±nÄ±n bozuk olmasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸanan kazalara iliÅŸkin UlaÅŸtÄ±rma ve Alt YapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± için meclise soru önergesi verdi.

15 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°mir’in verdiÄŸi önergede yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r tamamlanmayan Silopi çevre yolu ve ilçe merkezine baÄŸlanan yollarda, yollarÄ±n bozuk olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra trafik ve uyarÄ± levhalarÄ±nÄ±n da bulunmadÄ±ÄŸÄ± için bugüne yaÅŸanan kazalarda 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dikkat çekilerek bir an önce yollarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

KARAYOLUNUN YAPILMAMASININ SEBEBÄ° NE?

Ä°mir’in UlaÅŸtÄ±rma ve Alt YapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istediÄŸi sorular ÅŸunlar:

â– BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n, UluslararasÄ± bir yol olan Cizre-Silopi arasÄ±ndaki karayolunun kazalara sebebiyet veren durumu ile ilgili bir çalÄ±ÅŸmasÄ± var mÄ±dÄ±r? Varsa ne düzeydedir?

â– Silopi ilçe merkezi karayolunu Ä°pekyolu’una baÄŸlayan kavÅŸaktaki virajlarÄ±n yapÄ±mÄ± ile ilgili bir denetim ve araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Bu konu hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ bir soruÅŸturma var mÄ±dÄ±r?

â– UluslararasÄ± ticaretin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tÄ±r trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu Cizre–Silopi arasÄ±ndaki karayolunun yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n sebebi nedir?

â– Mevcut istikametin daha çok düz alan olmasÄ± ve yapÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±sa sürmesine raÄŸmen 25 km’lik yolun yapÄ±mÄ±nÄ±n gecikmesinin sebebi nedir?

â– Cizre – Silopi istikametinde Çukurca köyü karÅŸÄ±sÄ±ndaki yol ayrÄ±mÄ±nda ve devamÄ±nda yer alan, defalarca kazalara sebebiyet veren keskin virajlarÄ±n kazalara sebebiyet vermemesi için bir çalÄ±ÅŸma yapmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

â– Silopi merkez karayolunu Ä°pekyolu’una baÄŸlayan kavÅŸakta yaÅŸanan kazalarda ÅŸimdiye kadar 15 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddia edilmektedir. Bununla ilgili bir araÅŸtÄ±rmanÄ±z var mÄ±? Varsa kazalarÄ±n sebeplerine iliÅŸkin hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir raporu kamuoyu ile paylaÅŸacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

â– UluslararasÄ± bir yol olan Cizre-Silopi arasÄ± karayolunda herhangi bir bariyer, Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma ve trafik levhasÄ± konulmamasÄ±nÄ±n sebebi nedir? (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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