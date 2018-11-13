Samanyolu'nun yakÄ±nÄ±nda cÃ¼ce galaksi keÅŸfedildi

Bilim insanlarÄ±, Samanyolu Galaksisi'nin disk bulutunun ardÄ±nda daha Ã¶nce varlÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen bir galaksiyi tespit etti.

Avrupa Uzay AjansÄ±nÄ±n (ESA) Gaia Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda daha önce varlÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen bir galaksiyi kayda geçirdi.

Phys.org internet sitesinde yer alan habere göre, Gaia'nÄ±n optik kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyen uluslararasÄ± gökbilimcilerden oluÅŸan araÅŸtÄ±rma ekibi, Samanyolu Galaksisi'nin disk bulutunun ardÄ±na gizlenmiÅŸ haldeki cüce galaksinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti.

‘Antlia 2’ (Ant 2) adÄ± verilen galaksinin Samanyolu Galaksisi'nin üçte biri büyüklükte olmasÄ±na raÄŸmen Ä±ÅŸÄ±k düzeyi çok düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±ndan bugüne dek fark edilemediÄŸi belirtildi.

‘ADETA GALAKSÄ° HAYALETÄ°’

Cüce galaksiler, evrenin erken oluÅŸum sürecinde ortaya çÄ±kan, dolayÄ±sÄ±yla yÄ±ldÄ±zlarÄ± yaÅŸlÄ±, düÅŸük yoÄŸunluklu ve metal yoksunu göksel yapÄ±lar olarak biliniyor.

AraÅŸtÄ±rmaya önderlik eden Gabriel Torrealba, “Bu bir galaksi hayaleti adeta. Ant 2 kadar düÅŸük Ä±ÅŸÄ±k yayan gök cisimlerini bugüne kadar göremiyorduk. KeÅŸfimiz Gaia'nÄ±n verilerinin kalitesi sayesinde mümkün oldu” dedi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± dijital makale platformu ‘arXiv.org’ internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±. (AA)

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