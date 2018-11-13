BekÃ§i atamalarÄ±: 'Ä°ktidar, tabanÄ±nÄ± memnun etmek iÃ§in kadrolaÅŸÄ±yor'

10 bin yeni bekÃ§i atamasÄ±nÄ± yorumlayan Ä°HD BaÅŸkanÄ± TÃ¼rkdoÄŸan, 'Ä°ktidar kendi tabanÄ±nÄ± memnun etmek iÃ§in kadrolaÅŸÄ±yor' dedi.

Erdi TÜTMEZ

Ä°stanbul

BazÄ± Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na Kadro Ä°hdas Edilmesine Ä°liÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayÄ±mlandÄ±. Buna göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 10 bin çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi kadrosu ihdasÄ± yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca kararname ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na da çeÅŸitli unvanlarda 36 kadro ihdasÄ± gerçekleÅŸtirildi. Ä°hdas edilen söz konusu kadrolar arasÄ±nda kaymakam, yazÄ± iÅŸleri müdürü, nüfus müdürü, ÅŸef, programcÄ±, bilgisayar iÅŸletmeni, veri hazÄ±rlama ve kontrol iÅŸletmeni, ÅŸoför, hizmetli, kaloriferci ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± unvanlarÄ± bulunuyor.

YapÄ±lan atamalarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, “Bu bir kadrolaÅŸma hareketidir” dedi. Ä°ktidarÄ±n özellikle Emniyet teÅŸkilatÄ± baÄŸlamÄ±nda kendi tabanÄ±ndan olan gençleri yeni kadrolara atadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen TürkdoÄŸan, “Bekçilikte de aynÄ± ÅŸey oluyor. Bu maalesef Türkiye’nin deÄŸiÅŸmeyen bir hastalÄ±ÄŸÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°çiÅŸleri BakanÄ± 30-40 bin civarÄ±nda polisin ‘FETÖ’ iltisakÄ± nedeniyle görevden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n yerine yaklaÅŸÄ±k 2 katÄ± kadar polis alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu ciddi bir kadrolaÅŸmadÄ±r. Bunlar nasÄ±l alÄ±nÄ±yor, hangi kritere göre alÄ±nÄ±yor?” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°KTÄ°DAR GÄ°BÄ° DÜÅžÜNMEYEN HÄ°Ç KÄ°MSE KAMUYA ALINMIYOR’

FotoÄŸraf: MA

Güvenlik soruÅŸturma yönetmeliÄŸinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸini hatÄ±rlatan TürkdoÄŸan “Yani bu iktidar gibi düÅŸünmeyen hiç kimse bÄ±rakÄ±n bekçi, polis olmayÄ± kamuya hiçbir ÅŸekilde alÄ±nmÄ±yor. Türkiye’de kamu görevine girme hakkÄ± anayasal bir haktÄ±r. Her vatandaÅŸ kamu görevine girebilir. Ancak bu anayasal hak, iktidar yanlÄ±larÄ± yerine deÄŸiÅŸtirildi. Çünkü onlar gibi düÅŸünmeyen yüzde 50 kesinlikle kamuya alÄ±nmÄ±yor. Onlar gibi düÅŸünenler içinden de seçme yapÄ±larak kamuya atamalar yapÄ±lÄ±yor. Burada kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±k var. Toplumun bir kesimi kayrÄ±lÄ±yor, iÅŸ veriliyor bunlara. Bir kesimi de kamudan tasfiye ediliyor. Bu ciddi bir adaletsizlik. Güvenlik soruÅŸturmalarÄ±na bakarsanÄ±z bütün solculara, Kürtlere, Alevilere bir kulp bulunuyor. Bu ülkede yaÅŸayan 20 milyonun üzerindeki Kürt vatandaÅŸ kamu görevine alÄ±nmayacak mÄ±? Nüfusun yarÄ±sÄ± kamudan dÄ±ÅŸlanÄ±yor ve böyle bir ÅŸey asla kabul edilemez. Bu iÅŸsizlik ve ekonomik kriz ortamÄ±nda kamuya bu kadar çok alÄ±m yapÄ±lmasÄ± iktidarÄ±n kendi tabanÄ±nÄ± memnun etmek için kadrolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendi tabanÄ±na kamuda iÅŸ yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

‘AMAÇLARI SUÇLA MÜCADELE DEÄžÄ°L TOPLUMU DENETÄ°M ALTINA ALMAK’

Güvenlik politikalarÄ± açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da yaÅŸananlarÄ± “Otoriter devlet uygulamasÄ±” olarak niteleyen TürkdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Her sokakta bir bekçi olacak diye bir düÅŸünceleri var herhalde. Herkesin muhbirleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda demek ki bu yetmiyor. Bu denetimli toplum yaratma amacÄ± güdüyor. Toplum tamamen iktidarÄ±n denetimi altÄ±na alÄ±nmak isteniyor. EÄŸer iktidar suçla mücadele etmek istiyorsa ÅŸu soruyu sormak gerekiyor: Bu kadar çok güvenlik görevlisinin olduÄŸu bir ülkede hapishanelerde niye bu kadar çok kiÅŸi var? Normalde bu kadar güvelik görevlisinin olduÄŸu yerde suç oranÄ±nÄ±n düÅŸmesi gerekmez mi? Ä°ktidarÄ±n amacÄ± suçla mücadele etmek deÄŸil, toplumu denetim altÄ±na almak, kendisine muhalif olabilecek kesimleri sindirmeye çalÄ±ÅŸmak. Amaç bu olunca suçla mücadele edemiyorsunuz. UyuÅŸturucu suçlarÄ±nda patlama var mesela. O zaman amacÄ±nÄ±z ne?”

BekÃ§ilik baÅŸlÄ±yor: Ã–zgÃ¼rlÃ¼k alanÄ± daha da sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lacak

Ä°stanbulâ€™a 2 bin yeni bekÃ§i

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 17:16

www.evrensel.net