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HDP'nin Bismil binasÄ±na saldÄ±ran kiÅŸi AKP'li yÃ¶neticinin kardeÅŸi Ã§Ä±ktÄ±
HDP Bismil Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼ binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸi AKP Ä°lÃ§e YÃ¶neticisi Cengiz Ä°ldeniz'in korucu olan kardeÅŸi Ã–mer Ä°ldeniz Ã§Ä±ktÄ±.
DiyarbakÄ±r’Ä±n Bismil ilçesinde 12 KasÄ±m gecesi HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸinin kimliÄŸi belli oldu. SaldÄ±rganÄ±n, AKP Bismil ilçe yöneticisi olan Cengiz Ä°ldeniz’in kardeÅŸi Ömer Ä°ldeniz (30) olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ömer Ä°ldeniz'in aynÄ± zamanda korucu olduÄŸu belirtildi.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
HDP’lilerin savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunmalarÄ± üzerine saldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ömer Ä°ldeniz savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan “denetimli serbestlik” ve “yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±” talebiyle mahkemeye sevk edilen Ömer Ä°ldeniz, mahkeme tarafÄ±ndan “yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±” getirilerek serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°TÄ°RAZ EDÄ°LECEK
HDP ilçe yönetiminin ise Ömer Ä°ldeniz’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± üst mahkemeye itiraz edeceÄŸi öÄŸrenildi.
Öte yandan AKP ilçe yöneticisi olan Cengiz Ä°ldeniz’in 31 Mart seçimlerinde AKP’den Bismil belediye baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± için baÅŸvuruda bulunduÄŸu öÄŸrenildi. (DiyarbakÄ±r/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 17:18