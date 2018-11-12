Halk toplantÄ±ya katÄ±lmadÄ±, ÅŸirket bÃ¶lgeden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±

GÃ¶lkÃ¶yâ€™de halkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±lmak istenen PatlatmalÄ± Bazalt OcaÄŸÄ± projesinin halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± tepkiler nedeniyle yapÄ±lmadÄ±.

Ordu Gölköy ilçesine baÄŸlÄ± YuvapÄ±nar Mahallesi’nde yapÄ±lmasÄ± planlanan PatlatmalÄ± Bazalt OcaÄŸÄ± projesinin HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±, halkÄ±n mahallelerinde taÅŸ ocaÄŸÄ± istememesi nedeniyle yapÄ±lmadÄ±.

Gölköy Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Emre ÖmerustaoÄŸlu, YuvapÄ±nar Mahalle MuhtarÄ± Hüseyin Canbaz, Alanyurt Mahalle MuhtarÄ± Selahattin YanÄ±k ve Ordu Çevre DerneÄŸi yöneticileri de eyleme katÄ±larak halka destek verdi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri, ÅŸirketin elemanlarÄ± ve proje sahibi toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yere geldiklerinde halkÄ±n toplantÄ± salonuna girmediÄŸini gördü. BakanlÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ±yla Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü temsilcileri halkÄ±n toplantÄ±ya girmesi gerektiÄŸini söylemesine raÄŸmen halk “Biz burada taÅŸ ocaÄŸÄ± istemiyoruz, ilk proje için açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davayÄ± kazandÄ±k. Ä°kinci projedeki tek deÄŸiÅŸiklik ruhsat alanÄ±nÄ±n ÇED alanÄ± kadar daraltÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, yine aynÄ± yerde patlatma yapÄ±lacak ve aynÄ± yerden taÅŸ çÄ±karÄ±lacak. Ä°lk projede olduÄŸu gibi yine kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z içme sularÄ± kirlenecek. Burada hayvancÄ±lÄ±k yapamayacaÄŸÄ±z, tarÄ±m yapamayacaÄŸÄ±z. Bu toplantÄ±ya da girmiyoruz” dedi.

ORÇEV (Ordu Çevre DerneÄŸi) yönetim kurulu üyelerinden ErtuÄŸrul Gazi Gönül de halkÄ±n toplantÄ±ya katÄ±lmama hakkÄ± olduÄŸunu, bu projeyi neden istemediklerini açtÄ±klarÄ± davanÄ±n dilekçesinde tek tek belirttiklerini, toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na dair tutanak tutulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na dair hazÄ±rlanan tutanaÄŸÄ± Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü temsilcileri imzalamasÄ±na karÅŸÄ±n BakanlÄ±k temsilcisi imzalamadÄ±. Bu durum tutanaÄŸa not olarak eklendi. AyrÄ±ca, bakanlÄ±k temsilcisinin proje alanÄ±na proje sahibinin aracÄ±yla gitmesi yöre sakinleri tarafÄ±ndan yadÄ±rgandÄ±.

OSKÄ° DE PROJEYE KARSI

OSKÄ° Genel MüdürlüÄŸünün taÅŸ ocaÄŸÄ± projesiyle ilgili bildirdiÄŸi kurum görüÅŸü hakkÄ±nda Alanyurt MuhtarÄ± Selahattin YanÄ±k bilgi verdi. Söz konusu proje alanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Alanyurt, Süleymaniye ve YuvapÄ±nar Mahallelerini besleyen su kaynaklarÄ± ve içme suyu isale hatlarÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸu, yapÄ±lacak patlatmalar ve kullanÄ±lacak kimyasallar nedeniyle içme suyu kaynaklarÄ±nÄ±n kirleneceÄŸi, özellikle yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± zamanlarda erozyonun artarak su kaynaklarÄ±nÄ±n bulanacaÄŸÄ±, mevcut sularÄ±n debisinde azalmalar meydana gelebileceÄŸi; ayrÄ±ca, Gölköy ilçe merkezi, Kale, Cihadiye, Süleymaniye, Haruniye, Ulugöl Sosyal Tesisleri, YuvapÄ±nar, Güzelyayla ve Alanyurt Mahallelerinin içme suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için planlanan göleti de olumsuz yönde etkileyeceÄŸinden taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

HALK ÇED KARARINA KARÅžI AÇTIÄžI DAVAYI KAZANMIÅžTI

Bölge halkÄ± iki yÄ±l önce, aynÄ± proje için verilen ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ±na karÅŸÄ± açmÄ±ÅŸ olduklarÄ± davayÄ± kazanmÄ±ÅŸlar ve proje iptal edilmiÅŸti. Proje sahibi ruhsat alanÄ±nÄ± küçülterek yeniden Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na onaylatmÄ±ÅŸ ve ÇED sürecini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Süreç içerisinde yapÄ±lmasÄ± gereken HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±nÄ±n 8 KasÄ±m’da olacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. (Ordu/EVRENSEL)

GÃ¶lkÃ¶y bazalt ocaÄŸÄ± davasÄ±nÄ± yÃ¶re halkÄ± kazandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:54

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