Urfa'da yakÄ±t tankeri ile iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 8 yaralÄ±

Urfa'da akaryakÄ±t tankeri Ã¶ÄŸrenciye Ã§arptÄ±, ardÄ±ndan iÅŸÃ§i minibÃ¼sÃ¼yle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada Ã¶ÄŸrenci dahil 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Urfan'nÄ±n merkez Haliliye ilçesinde servis bekleyen öÄŸrenciye çarpan akaryakÄ±t tankerinin minibüsle çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 3'ü aÄŸÄ±r 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Fethi AktaÅŸ yönetimindeki akaryakÄ±t yüklü tanker, KÄ±sas Mahallesi'nde yol kenarÄ±nda servis bekleyen öÄŸrenci H.Ç'ye çarptÄ±, ardÄ±ndan karÅŸÄ± yönden gelen Ä°smail UÄŸur'un kullandÄ±ÄŸÄ± plakalÄ± minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada öÄŸrencinin yanÄ± sÄ±ra sürücüler ile aynÄ± aileden Aliye, Zehra, Umut ve Hüda UÄŸur ile Vehbi DoÄŸan yaralandÄ±.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan öÄŸrenci H.Ç ile ile Ä°smail ve Zehra UÄŸur'un hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri tankerden sÄ±zan akaryakÄ±tÄ±n alev almamasÄ± için köpükle müdahalede bulundu. (AA)

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