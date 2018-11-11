Ä°ÅŸ kazasÄ± geÃ§irdi, patron ilgilenmedi, ailesinin hayatÄ± deÄŸiÅŸti

YaÅŸar Tekeli iÅŸ kazasÄ± geÃ§irdi, iÅŸveren ilgilenmedi, eÅŸi Tekeliâ€™ye bakabilmek iÃ§in iÅŸini bÄ±raktÄ±, Ã§ocuÄŸu ise okulunu bÄ±rakÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Halil ÖZÇOBAN

Bursa’da yaÅŸayan YaÅŸar Tekeli ve ailesinin yaÅŸadÄ±klarÄ± Türkiye’de sosyal güvenliÄŸin halini gözler önüne serdi. Tekeli, emekli olmasÄ±na raÄŸmen geçinemediÄŸi için çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçirdi. BakÄ±ma muhtaç hale geldiÄŸi için eÅŸi iÅŸi bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. Evin geçimi içinse çocuÄŸu okulu bÄ±raktÄ±.

Emekli olduktan sonra da geçinebilmek için çalÄ±ÅŸmaya devam eden 54 yaÅŸÄ±ndaki YaÅŸar Tekeli, geçen mart ayÄ±nda fabrikada depo sorumlusu olarak iÅŸe girdi. Olay günü fabrikaya giden Tekeli, içinde kimyasal madde bulunan kolileri raflara yerleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada etkili olan lodos nedeniyle çatÄ±daki sac kapÄ±, yerinden sökülüp, Tekeli'nin üzerine düÅŸtü. Beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi belirlenen Tekeli, yapÄ±lan müdahalelerin ardÄ±ndan 16 gün yoÄŸun bakÄ±mda tutuldu. Olaydan yaklaÅŸÄ±k 2 ay sonra ameliyata alÄ±nan Tekeli'nin alÄ±n kemiÄŸi çÄ±karÄ±ldÄ±. Ekim ayÄ±nda ise kemik, Tekeli'nin alnÄ±na ameliyatla yeniden koyuldu. Ancak Tekeli'nin baÅŸÄ±nda, alÄ±n ÅŸiÅŸme meydana geldi. Ameliyat masasÄ±na tekrar yatÄ±rÄ±lan Tekeli'nin alÄ±n kemiÄŸini yine çÄ±karan doktorlar, 3 ay sonra takÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: DHA

PATRONUN UMURUNDA DEÄžÄ°L

Döndü Tekeli, eÅŸi YaÅŸar Tekeli’nin yürümekte ve konuÅŸmakta güçlük çektiÄŸini söyledi. Fabrikadaki olaydan sonra periÅŸan olduklarÄ±nÄ± ve hukuk mücadelesi baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tekeli, açÄ±lan davalarÄ±n henüz sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu süreçte ekonomik açÄ±dan zorluk çekince üniversitede okuyan oÄŸlunun öÄŸrenimi bÄ±rakÄ±p, çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Tekeli, “Ä°ÅŸveren, olaydan sonra ne arayÄ±p, sordu ne de yardÄ±mcÄ± oldu. Ben de iÅŸimi bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m. EÅŸim çocuk gibi oldu. Tuvalete götürdüÄŸüm gibi banyosunu da ben yaptÄ±rÄ±yorum. Evimiz kira, zor ÅŸartlarda yaÅŸam mücadelesi veriyoruz. Yetkililerden ilgi bekliyoruz” dedi. (Bursa/DHA)

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