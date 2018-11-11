100 iÅŸÃ§i 17 yÄ±ldÄ±r haklarÄ±nÄ± almayÄ± bekliyor

2001 krizi sÄ±rasÄ±nda iflas eden Yalova Elyaf FabrikasÄ±â€™nÄ±n iÅŸÃ§ileri yÄ±llardÄ±r alacak davalarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor.

Yalova Elyaf FabrikasÄ±’nÄ±n 2001 krizi sÄ±rasÄ±nda iflas etmesinin ardÄ±ndan, alacaklarÄ±nÄ± alamayan 1411 iÅŸçi, yÄ±llarca mahkemelerin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±.

Cumhuriyet’ten Eren Can Keman’Ä±n haberine göre, aradan geçen 17 yÄ±llÄ±k sürede 20 iÅŸçi yaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yitirdi, bazÄ±larÄ± mücadeleyi bÄ±raktÄ±. DavalarÄ±n takipçisi olan 100 iÅŸçi ise pes etmeden, haklarÄ±nÄ± alacaklarÄ± günü bekliyor. Ä°ÅŸçiler, iflas ve tasfiye sürecinde skandal hukuksuzluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

GREV KARARININ ARDINDAN Ä°ÅžVEREN ÜRETÄ°ME ARA VERDÄ°

Yalova Elyaf FabrikasÄ±, Remzi Pensoy tarafÄ±ndan 1974 yÄ±lÄ±nda kuruldu. Fabrika 2001 yÄ±lÄ±ndaki kriz sonrasÄ±, iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± düzenli ödememeye baÅŸladÄ±. 1411 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada örgütlü olan Öz-Ä°plik Ä°ÅŸ SendikasÄ± ile iÅŸveren arasÄ±nda baÅŸlayan toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde ücret zammÄ± konusunda anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca, sendika ocak ayÄ±nda iÅŸyerinde grev kararÄ± aldÄ±. Grev kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸveren üretime ara verdiÄŸini duyurdu.

Ä°ÅžÇÄ°LER ALACAKLARINI BEKLERKEN PARA YUKON ÅžÄ°RKETÄ°NE VERÄ°LDÄ°

Fabrika, 2006 yÄ±lÄ±na kadar kiralama modeli ile birden fazla kez el deÄŸiÅŸtirdi. Ä°ki kez iflas erteleme talebinde bulunsa da sonunda iflasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Fabrika, 28 MayÄ±s 2007’de 43.8 milyon liraya satÄ±ldÄ±. Fabrikada çalÄ±ÅŸan ve iflas masasÄ±na kayÄ±tlÄ± 1411 iÅŸçisi ise alacaklarÄ±nÄ± alamadÄ±. Ä°ÅŸçilerin iddiasÄ±na göre, satÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda tapu müdürlüÄŸünde yapÄ±lan usulsüzlükle, bu paranÄ±n 28.8 milyonu, Dünya BankasÄ± ipoteÄŸi gerekçe gösterilerek Ä°ngiliz Virgin AdalarÄ± MenÅŸeili ve adÄ± Panama Belgeleri’nde geçen Yukon Ä°ncesment Management Corporation adlÄ± ÅŸirkete aktarÄ±ldÄ±.Ä°ÅŸçiler, iflas sonrasÄ± Remzi Pensoy’un YeÅŸilköy’deki yalÄ±sÄ±nÄ±n satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n söylenmesi üzerine, “beyaz yakalÄ±” ve sendikacÄ±lardan seçtikleri 6 kiÅŸiye vekâlet verdi. Ancak, bu 6 kiÅŸinin, yalÄ± satÄ±ÅŸÄ±ndan gelen parayÄ± kendi hesaplarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ÜST ÜSTE YIKIM

Ä°ÅŸçilerin açtÄ±ÄŸÄ± davalardan ikisi sürüyor. Remzi Pensoy’un yalÄ±sÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan gelen paranÄ±n patronla anlaÅŸan 6 kiÅŸi tarafÄ±ndan gasp edilmesiyle ilgili dava 2013 yÄ±lÄ±nda açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada, beÅŸ yÄ±ldÄ±r bilirkiÅŸi raporu bekleniyor. Ä°ÅŸçiler, raporu hazÄ±rlamayan üç bilirkiÅŸi hakkÄ±nda Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu.

ParalarÄ±nÄ± almak için her yolu deneyen iÅŸçiler, son çare olarak, 2016 yÄ±lÄ±nda, Hazine’ye isnat ederek Çiftlikköy Mal MüdürlüÄŸü aleyhine tazminat davasÄ± açtÄ±lar. Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada 104 iÅŸçi davacÄ± olarak yer alÄ±yor. Ä°ÅŸçilerden Melahat AltuntaÅŸ, mahkemeye verdiÄŸi dilekçede, “Ä°flas dosyasÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 73.500 TL alacaÄŸÄ±m var. Tüzel kiÅŸiliÄŸe ait tüm varlÄ±klar satÄ±ldÄ± ancak hurdasÄ±ndan bile tarafÄ±ma ödenmedi. AlacaÄŸÄ±mÄ± tahsil edebilmiÅŸ olsaydÄ±m, çocuklarÄ±mÄ± daha iyi ÅŸartlarda okutacak, kredi kartÄ± borcu yüzünden icra takibine uÄŸramayacak, 1999 Marmara depremini yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak, üst üste gelen yÄ±kÄ±mÄ± bu seviyelerde hissetmeyecektim. Tapu MüdürlüÄŸü’nün, 1995, 1996 tarihlerinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi ipotek iÅŸlemleri sonucu, müflis tüzel kiÅŸilik nezdindeki alacak haklarÄ±ma zarar verildi ” dedi.

AVUKATLARA SUÇLAMA

AkrabalarÄ± adÄ±na davayÄ± takip eden Ahmet Önder, dosyalara bakan ve halen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olan Mehmet Uçum ve avukat akrabalarÄ±nÄ±n ilgilizliÄŸi nedeniyle de maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± belirtiyor. Önder, “Yalova Elyaf AÅž nezdindeki alacaklarÄ±mÄ±zÄ±n takibi ve tahsili için Mehmet Uçum, eÅŸi Hatice Uçum ve kardeÅŸleri Veysel Uçum ile Ensar Uçum’a 2003 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda iki ayrÄ± vekâlet verdik. Fabrika satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili 28.8 milyon TL’mizin kara para aklama operasyonlarÄ±yla buharlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak kendilerine çok kez ihtarname gönderdiÄŸimiz halde bugün bile iÅŸlem yapmaktan imtina ediyorlar. Mehmet Uçum, 2006 sonrasÄ± beni ilgilendirmez diyor. Dosyadan da istifa etmiyorlar” diyor.

Tazminat davasÄ± açan iÅŸçilerden Turan Melekis “Bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ümidi kesti. 100 kiÅŸi kaldÄ±k. 15 Temmuz sonrasÄ± davalarÄ±n seyri deÄŸiÅŸebilir diye düÅŸünmüÅŸtük fakat hâkimlere baskÄ±lar hala devam ediyor. Biz davaya belge eklemek istediÄŸimizi söylediÄŸimizde hâkim bizi resmen azarlÄ±yor” dedi.

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