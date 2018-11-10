KÃ¼rt Dili Platformuâ€™nda â€˜Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±â€™ oluÅŸturuldu

KÃ¼rtleri yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda KÃ¼rtÃ§e konuÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±ran KÃ¼rt Dili Platformu, 'BugÃ¼n anadilimiz, yarÄ±n milletimiz' kampanyasÄ± kapsamÄ±nda toplantÄ± yaptÄ±.

Kürt Dili Platformu, ilk somut kararlarÄ±nÄ± alarak Kürtçenin resmi ve eÄŸitim dili olmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürütecek 3 grup kurdu. Gruplar; kamuoyu oluÅŸturmak, hükümete talepleri iletmek ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelere dayalÄ± olarak çalÄ±ÅŸma yürütmek üzere görev aldÄ±.

HDP, DBP, ÖSP, PDK, PDK-T, PSK, PAK, Ä°nsan ve Özgürlük Partisi ile Azadî Hareketi’nin Kürt dilinin geliÅŸtirilmesi, resmi dil olmasÄ± ve okullarda öÄŸretilmesi amacÄ±yla kurduÄŸu “Kürt Dili Platformu”, yol haritasÄ±nÄ± çÄ±kartmak için düzenledikleri, “Dil ÇalÄ±ÅŸtayÄ±”nda bir araya geldi. Kürtleri evde, sokakta ve yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda Kürtçe (Kurmancî, KÄ±rmançkî) konuÅŸmaya çaÄŸÄ±ran Platform, “Bugün anadilimiz, yarÄ±n milletimiz” sloganÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda bir otelde toplandÄ±. ÇalÄ±ÅŸtaya, platformun düzenleyicisi olan siyasi partilerin liderleri, yazarlar, dil bilimcileri ve HDP milletvekilleri katÄ±ldÄ±.

Ä°ki gün sürecek çalÄ±ÅŸtayda, belirlenecek yol haritasÄ±na baÄŸlÄ± olarak atÄ±lacak sistematik adÄ±mlar belli bir takvim çerçevesinde yürütülecek. ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n sonuç bildirgesi SalÄ± günü GüneydoÄŸu Gazeteciler Cemiyeti’nde yapÄ±lacak basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kamuoyuna deklare edilecek. (HABER MERKEZÄ°)

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