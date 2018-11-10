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FotoÄŸraf: MA
Hatay'da Ã§ocuk iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±
10 KasÄ±m 2018 16:43
Hatay KÄ±rÄ±khan'da bir inÅŸaatta meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte Selami GÃ¼rbÃ¼z adlÄ± Ã§ocuk iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalarak yaralandÄ±.
KÄ±rÄ±khan’da bir inÅŸaatÄ±n kazÄ± alanÄ±nda meydana gelen göçükte, Selami Gürbüz adlÄ± çocuk iÅŸçi yaralandÄ±.
Hatay’Ä±n KÄ±rÄ±khan ilçesine baÄŸlÄ± Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir inÅŸaat sahasÄ±nda kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük meydana geldi. Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸan 15 yaÅŸÄ±ndaki Selami Gürbüz adlÄ± çocuk göçük altÄ±nda kaldÄ±. Çevredekilerin yardÄ±mÄ±yla toprak altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan Gürbüz, ambulansla KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. (Hatay/MA)
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