'Mobil Cihaz Güvenliği' etkinliği 21 Kasım'da

Dijital Güvenlik Buluşmaları kapsamında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde 21 Kasım Çarşamba günü “Mobil Cihaz Güvenliği” etkinliği düzenlenecek.

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği, Dijital Güvenlik Buluşmaları kapsamında 21 Kasım 2018 Çarşamba günü “Mobil Cihaz Güvenliği” etkinliği düzenleyecek.

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği tarafından yayınlanan duyuruda "Gelişen teknolojiyle birlikte masaüstü bilgisayarlarımızdan daha fazla kullandığımız ve daha fazla önem kazanan mobil cihazlarımızın güvenliğin nasıl sağlanacağını Akademisyen Orhan Şener ve TBİD Yönetim Kurulu Üyesi Utku Kalı anlatacak.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik saat 19:00'da başlayacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak. (HABER MERKEZİ)

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