Ä°ÅŸ kazasÄ± geÃ§iren Ã–zgÃ¼l, iÅŸveren iflas etse bile tazminatÄ±nÄ± alacak

Emsal karar: TOKÄ° konutlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geÃ§iren iÅŸÃ§i Åžerif Ã–zgÃ¼l, aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazanÄ±rsa iÅŸveren iflas etse bile tazminatÄ±nÄ± alabilecek.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Antep’te TOKÄ° konutlarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçiren iÅŸçi Åžerif Özgül'ün açtÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nda mahkeme, Özgül’ün davayÄ± kazanmasÄ± durumunda tazminatÄ±nÄ± garanti altÄ±na alan karar verdi. Karara göre dava sonuçlandÄ±ÄŸÄ± tarihte iÅŸveren iflas etse bile Özgül davayÄ± kazanmasÄ± durumunda tazminatÄ±nÄ± alabilecek. Karar emsal niteliÄŸinde.

49 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Åžerif Özgül, Antep’te 666 TOKÄ° konutlarÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±nda 10 Haziran 2017 tarihinde iskele üzerinde dÄ±ÅŸ cephe sÄ±vasÄ± yaparken dengesini kaybederek, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3. kattan yere düÅŸüyor. Gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Özgül’ün felç geçirdiÄŸi tespit edildi. Ä°fadesi alÄ±nan Özgül, iÅŸverenlerin gerekli iÅŸ güvenlik önlemlerini almamasÄ± üzerine ÅŸikayetçi oldu.

GÜVENLÄ°K ALINMAMASI DAVA DOSYASINDA

Özgül, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iskelenin düz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸri durduÄŸunu iÅŸveren yetkililerine bildirdiÄŸini söylerken, inÅŸaat alanÄ±nda standartlara uygun bariyer, emniyet halatÄ±, emniyet kemeri ve diÄŸer iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinde alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, açÄ±lan dava dosyasÄ±na girdi. Ä°ÅŸveren yetkilileri ise gerekli iÅŸ güvenlik tedbirlerinin iÅŸçilere iÅŸe alÄ±m sürecinde yazÄ±lÄ± olarak bildirildiÄŸini ve iÅŸçilerin eÄŸitildiÄŸini ileri sürerek, kendilerinin kusurunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SGK Ä°ÅžVERÄ°NÄ° KUSURLU BULDU

Özgül’ün ÅŸikayeti ile söz konusu inÅŸaatta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da teftiÅŸ yaparak rapor hazÄ±rladÄ±. SGK raporuna göre, Özgül’e yüzde 100 malul raporu verilirken, davalÄ± iÅŸverende yüzde 100 kusurlu bulundu. Özgül’ün sigortasÄ±nÄ±n da iÅŸ kazasÄ± geçirdiÄŸi gün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Özgül, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸ kazasÄ± sonucu Gaziantep 3. Ä°ÅŸ Mahkemesi’nde TOKÄ° ve ona baÄŸlÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taÅŸeron firmalardan Gold YapÄ± Ä°nÅŸaat ve Kayasan YapÄ± Ä°nÅŸaat ile denetimden sorumlu firma BCT Ä°nÅŸaat hakkÄ±nda 28 Temmuz 2017 tarihinde tazminat davasÄ± açtÄ±.

TAZMÄ°NAT DAVASINDA EMSAL KARAR

Özgül, mahkemeden, uzun süren iÅŸ davalarÄ±na karÅŸÄ± tazminat hakkÄ± kazanmasÄ± durumunda davalÄ± iÅŸverenin iflas etmesi durumuna karÅŸÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± tahsil edebilmek için ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz talebinde bulundu. Mahkemenin istediÄŸi nakti teminatÄ± yatÄ±ramamasÄ± üzerine Özgül’in talebi reddedildi. Bunun üzerine istinafa baÅŸvuran Özgül’ün talebi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Yüzde 100 iÅŸ göremez raporundan dolayÄ± adli yardÄ±m almaya hak kazanan Özgül’ün durumunu gözeten mahkeme, her ne kadar yasada bu konuda boÅŸluk da olsa adli yardÄ±m alan kiÅŸinin teminattan muaf tutulmasÄ±na hükmetti.

Söz konusu verilen karar ile henüz iÅŸ kazasÄ± davasÄ± devam ederken, davacÄ±nÄ±n ekonomik yetersizliÄŸi de gözetilerek teminatsÄ±z olarak davalÄ± iÅŸverenlerin mal varlÄ±klarÄ±na ihtiyati haciz konulmasÄ±na imkan verildi. Bu sayede açÄ±lan tazminat davasÄ± neticesinde elde edilen hüküm karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalma riskinden kurtulmuÅŸ oldu.

Ä°ÅŸ kazasÄ± sonucu yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± kalan Åžerif Ã–zgÃ¼l konuÅŸtu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 19:26

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