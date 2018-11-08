Bilkent Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Ankaraâ€™da yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Bilkent Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aralÄ±k ayÄ±nda açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Bilkent Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, Kurban BayramÄ±’ndan bu yana yalnÄ±zca asgari ücret aldÄ±klarÄ±nÄ±, ücretlerinin geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n verilmediÄŸini söyledi. Åžantiye alanÄ±na giriÅŸ mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± için telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçiler, paralarÄ±nÄ± ne zaman isteseler ‘Bugün git yarÄ±n gel’ diye oyalandÄ±klarÄ±nÄ±, iÅŸ bÄ±rakarak koÄŸuÅŸlarda beklemeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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