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2018 KPSS ortaÃ¶ÄŸretim sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
08 KasÄ±m 2018 15:10
Ã–SYM, 2018-Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) ortaöÄŸretim düzeyi sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.
ÖSYM internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de gerçekleÅŸtirilen 2018-KPSS ortaöÄŸretim düzeyinin deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adaylar, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile öÄŸrenebilecek. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 15:22
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