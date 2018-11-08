Malkaraâ€™da ormanÄ± kiralayÄ±p aÄŸaÃ§larÄ± sÃ¶kÃ¼yorlar

TekirdaÄŸ Malkara'da 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanan ormanlÄ±k alanda aÄŸaÃ§ katliamÄ± baÅŸladÄ±. BÃ¶lge halkÄ± tepkili.

TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilçesine baÄŸlÄ± Karacagür Mahallesi'nde yer alan ve 'bozuk orman' olduÄŸu gerekçesiyle 2 kiÅŸiye 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraya verilen 900 dekarlÄ±k arazideki çalÄ±lÄ±klar ile meÅŸe ve gürgen aÄŸaçlarÄ±nÄ±n yerinden sökülmesine mahalleli tepki gösterdi. Muhtar Ethem Öner, alanÄ±n ormanlÄ±k vasfÄ±nÄ± yitirmediÄŸini ve aÄŸaçlarÄ±n yok edildiÄŸini ifade etti:

“AÄŸaçlar yerinden sökülerek, çÄ±plak bir arazi durumuna getiriliyor. Yetkililerden bu kÄ±yÄ±mÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyoruz.”

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± TekirdaÄŸ Ä°l MüdürlüÄŸü'nce Malkara ilçesinin kÄ±rsal Karacügür Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan ve 'bozuk orman' olarak belirlenen 900 dekarlÄ±k arazi, 2013 yÄ±lÄ±nda proje üretilerek, aÄŸaçlandÄ±rma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lmasÄ± için Karacagür'de yaÅŸayanlara tahsis edildi. Köylülerin, iddiaya göre, proje üretip aÄŸaçlandÄ±rma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle arazi, o dönemde ilk müracaat eden 2 kiÅŸiye 500 ve 400 dekar olmak üzere 'özel aÄŸaçlandÄ±rma tahsisi' ile 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraya verildi.

'AÄžAÇLARIMIZ SÖKÜLÜYOR'

Arazinin kiralandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler, ormanda temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatarak, iÅŸ makineleriyle 'bozuk orman' olduÄŸu belirtilen alandaki aÄŸaçlarÄ± temizleyip, büyük aÄŸaçlarÄ± da kepçelerle yerinden söktü. Köylüler ise bölgenin 'bozuk orman' olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, meÅŸe ve gürgen aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini belirtti. AlanÄ±n ormanlÄ±k vasfÄ±nÄ± yitirmediÄŸini ve aÄŸaçlarÄ±n yok edildiÄŸini öne süren Karacagür Mahallesi'nin muhtarÄ± Ethem Öner, “Burada orman vasfÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, diye kiraya verildi. Burada ne olduÄŸunu tam olarak bilmiyoruz. Burada aÄŸaçlar yerinden sökülerek, çÄ±plak bir arazi durumuna getiriliyor. Elimize ulaÅŸan resmi bir yazÄ± da yok. Ne olup gittiÄŸini bilmiyoruz. VatandaÅŸ tepkili, bu ormanÄ±n yok olmasÄ±nÄ± istemiyor. VatandaÅŸ bu ormanÄ± yÄ±llarca korudu ve bir aÄŸaç dahi kesmedi. Bu ormanÄ± koruduk kolladÄ±k ama ÅŸu anda yok ediliyor. AÄŸaçlarÄ±mÄ±z sökülüyor. Burada meÅŸe, gürgen ve ardÄ±ç aÄŸacÄ± var. Makilik bir alanda deÄŸil, biz öyle görüyoruz. Orman MüdürlüÄŸü'nden bize ulaÅŸan yazÄ±da yok. Ne olup bittiÄŸini bilmiyoruz. Köy olsaydÄ±k yetkilerimiz fazlaydÄ± fakat mahalle olduÄŸumuzdan ÅŸu an yapacaÄŸÄ±mÄ±z fazla bir ÅŸey yok. Yetkililerden bu kÄ±yÄ±mÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

'AÄžAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKÜP GÖMDÜLER'

Mahalle sakinlerinden Ali Çayan ise ormanlÄ±k alanÄ±n bozuk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alandaki aÄŸaçlarÄ±n kepçelerle yerinden sökülerek, gömüldüÄŸünü ileri sürdü. Çayan, “Bu orman bize dedelerimizden kalma orman. OrmanÄ± vasfÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, diyerek, uydurma bir ÅŸeyler yapÄ±larak, 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraya verilmiÅŸ. Halbuki orman vasfÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yok. Burada kepçe ve traktör gece ve gündüz çalÄ±ÅŸarak aÄŸaçlarÄ± kökünden keserek gömdüler. Kepçe aÄŸacÄ± kökünden sökerek sonrada üzerine toprak örtüyor. Burada 10- 15 metre uzunluÄŸunda aÄŸaçlar var. NasÄ±l olur da vasfÄ±nÄ± yitirmiÅŸ orman olur? Böyle bir ÅŸey olamaz. Burada gürgenler, meÅŸeler ve 200 yÄ±llÄ±k ardÄ±ç aÄŸaçlarÄ± var. Hepsi sökülüp topraÄŸÄ±n altÄ±na gömülüyor. HayvanlarÄ±mÄ±z burada otluyordu. Bu ormanlÄ±k yok edilerek, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da bitmesi demektir” dedi.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± TekirdaÄŸ Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri ise yasanÄ±n 2017'de deÄŸiÅŸtirildiÄŸini ve artÄ±k böyle kiralama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, arazinin tahsis edildiÄŸi 2 kiÅŸinin, 2 alanda düzenleme yapÄ±p, ceviz fidanÄ± dikerek, alanÄ± ceviz ormanÄ±na dönüÅŸtüreceÄŸini söylemekle yetindi. (DHA)

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