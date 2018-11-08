Evrenselâ€™e Paradise belgeleri karikatÃ¼rÃ¼nden 10 bin TL ceza

Sefer Selviâ€™nin Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸlu Erkam YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã§izdiÄŸi Paradise Paper belgeleri karikatÃ¼rÃ¼ iÃ§in Evrenselâ€™e 10 bin TL ceza verildi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸlu Erkam YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan Paradise Belgeleri karikatürü nedeniyle Evrensel’e açÄ±lan tazminat davasÄ±nda, mahkeme 10 bin TL tazminat cezasÄ± verdi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸlu Erkam YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n baÅŸbakan olduÄŸu dönemde ortaya çÄ±kan Paradise Belgeleri (Cennet Belgeleri) ile ilgili karikatür nedeniyle, Evrensel Çizeri Sefer Selvi ve Eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’ya 40 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda savunma yapan Avukat Devrim AvcÄ± karikatüre konu olan haberin yalan olmayÄ±p gerçeklik unsuru olduÄŸunu belirterek; “Karikatür ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r. DavacÄ±lar vekilinin bu celsede sunduÄŸu beyanlarÄ±na konu haber ise yargÄ±lanÄ±lan hususun neye iliÅŸkin olduÄŸunun belirlenmesine dairdir. Karikatür mizah amaçlÄ± olup herkesin algÄ±sÄ± ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± farklÄ± olabilir. YerleÅŸik YargÄ±tay kararÄ± gereÄŸince de siyasetçilerin sert eleÅŸtirilere katlanmak zorunda olup Anayasa Mahkemesinin de benzer kararlarÄ± vardÄ±r” diyerek davanÄ±n reddini talep etti.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n avukatÄ± ise “Paradise Belgeleri haber niteliÄŸinde olsa da söz konusu haberin sunuluÅŸ ÅŸekli müvekillerimin hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± izlenimi uyandÄ±rmakta olup, halen daha davalÄ± tarafÄ±n aynÄ± karikatürü yayÄ±nlayarak hakaret kastÄ± devam etmektedir” diyerek davanÄ±n kabulünü talep etti.

Savunmalar sonrasÄ±nda kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti Sefer Selvi ve Evrensel’e Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’a 5 bin Erkam YÄ±ldÄ±rÄ±m’a 5 bin TL olmak üzere toplamda 10 manevi tazminat cezasÄ± verdi. Mahkeme ÇaÄŸrÄ± SarÄ± hakkÄ±ndaki talebi reddetti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 11:57

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