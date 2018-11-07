Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Macri Ã¼lkeyi ekonomik Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor

Arjantin, Macri'nin gÃ¶reve geldiÄŸi 3 yÄ±lda 153,619 milyar dolar borÃ§landÄ±.

Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri göreve geldiÄŸi AralÄ±k 2015’ten bugüne toplam 153,619 milyar dolar borç yarattÄ±, bunun yüzde 83,4’ünü hazine tarafÄ±ndan iÅŸleme konan yüksek faizli tahviller oluÅŸturdu.

Metropolitan EÄŸitim ve ÇalÄ±ÅŸma Üniversitesi (UMET) DÄ±ÅŸ Borç Gözlemevine göre, ülkenin dÄ±ÅŸ borcunun 1976-1983 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ülkeyi yöneten yedi yÄ±llÄ±k askeri diktatörlük dönemini geçti. Gözlemevi’nin bulgularÄ±na göre Macri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± boyunca yÄ±llÄ±k dÄ±ÅŸ borç diktatörlük döneminden yüzde 155,6 daha hÄ±zlÄ± artÄ±yor. Raporda, üniversitenin rektörü Nicolas Trotta’nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bölümde Devlet BaÅŸkanÄ± Macri’nin ülkeyi ekonomik çöküntüye sürüklediÄŸi söylenirken, “Borç askeri diktatörlük dönemindeki seviyelerin üzerinde bir ivme kaydediyor” denildi. Enflasyonun ikiye katlanÄ±p pesonun daha da deÄŸer kaybettiÄŸi son iki aydÄ±r hükümetin tahvil satarak ekonomiyi rahatlatacaÄŸÄ± vaadinde bulunuyordu. Raporda, hazinenin eylül ayÄ±ndan bu yana sattÄ±ÄŸÄ± milyarlarca kÄ±sa vadeli dolar cinsinden tahvilin 200 gün gibi bir süre zarfÄ±nda yüzde 5 ila 7 faiz oranÄ±yla geri ödemeli olduÄŸu, ancak medyanÄ±n borç faizini yüzde 69-74 oranÄ±nda gösterdiÄŸi belirtildi.

Macri ve Maliye BakanÄ± Nicolas Dujovne’nin bu borcu kapatmak için IMF ile pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± 56,3 milyar dolarlÄ±k kredi, milyonlarca Arjantin yurttaÅŸÄ±n hükümetin IMF yetkililerini ikna etmek için uyguladÄ±ÄŸÄ± kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için sokaklara dökülmesine sebep olmuÅŸtu. Macri’nin döviz kurunu stabilize etmek için bir trilyonun üzerinde Arjantin pesosunu piyasaya sürme hamlesi de aylardÄ±r iÅŸe yaramÄ±yor. Her ne kadar Macri ve Dujovne ülkenin bugün içerisinde bulunduÄŸu ekonomik durgunluktan ve yüzde 40’a varan enflasyon oranÄ±ndan geçmiÅŸ hükümetleri sorumlu tutsa da, uzmanlar sürekli düÅŸüÅŸün aÅŸÄ±rÄ± ve gereksiz dÄ±ÅŸ borçlanma ile yüksek faiz oranlarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu ifade ediyor.

Ekim ayÄ± sonunda saÄŸlÄ±kta yüzde 23, eÄŸitimde yüzde 8’lük bir kesinti öngören 2019 bütçesi ve mali planÄ± görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Meclis dÄ±ÅŸÄ±nda hükümeti ve IMF politikalarÄ±nÄ± protesto etmek isteyen vatandaÅŸlara polis biber gazÄ± ve plastik mermi ile saldÄ±rmÄ±ÅŸ, bir kÄ±smÄ± eÄŸitim emekçileri sendikasÄ± üyesi 31 kiÅŸiyle birçok basÄ±n mensubunu ÅŸiddet kullanarak gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

ELEKTRONÄ°K FABRÄ°KALARINDA Ä°ÅžTEN ATMALAR BAÅžLADI

Arjantin’in güneyinde “AteÅŸ TopraklarÄ±” olarak da bilinen Tierra del Fuego’daki elektronik parça montajÄ± yapan fabrikalar, tüketimin azalmasÄ± ve ABD dolarÄ±nÄ±n deÄŸer kazanmasÄ± bahanesiyle vardiyalarÄ± azaltÄ±p iÅŸçileri iÅŸten çÄ±karmaya baÅŸladÄ±. Ushuania ve Rio Grande’deki firmalar maliyetleri azaltmak için Asya’dan daha düÅŸük fiyatlara klima ve cep telefonu satÄ±n alarak üretim kalemlerini azaltÄ±yor. Küçülmek için atÄ±lan bu adÄ±mlar elektronik ÅŸirketleri ile Metalurji Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± arasÄ±nda imzalanan, ücretlerin 2020’ye kadar dondurulmasÄ±nÄ± öngören ve iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen “Vaca Muerta Fueguino” sözleÅŸmesini tehlikeye sokuyor. Metalurji Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± üyesi iÅŸçiler sanayi bakanlÄ±ÄŸÄ±na yazdÄ±klarÄ± huzursuzluklarÄ±nÄ± belirten bir mektup kaleme aldÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n bu daralma planlarÄ±ndan haberdar olduÄŸunun iddia edildiÄŸi mektupta, cep telefonu demontajÄ±nÄ±n yüzde 80’den 70’e düÅŸtüÄŸü, üretilen ürünlerin yüzde 30’unun montaj edilmiÅŸ olarak ithal edildiÄŸi belirtildi. Mektup klima sektöründe de parça ithalatÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Cep telefonu sektöründe yaÅŸanan iÅŸten çÄ±karmalar, klima sektöründe maaÅŸlarÄ±n gecikmesi iÅŸçilerin protestolarÄ±na neden oluyor. (DIÅž HABERLER)

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